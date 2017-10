Pagonan tin cu bay wordo haci manera ta stipula den ley

Despues cu na December 2016, un ley a pasa Parlamento pa loke ta pago di number di auto cu mester ser paga den 2 parti y pa truck un solo biaha, sigur esaki no a cay den bon tera pa nos comunidad pa cual Gobierno a dicidi pa wanta e ley aki. Pero pa 2018 esaki lo sigui normal. Louanne Gomez-Pieters, directora di Departamento di Impuesto, a splica cu pa 2017 por bisa cu e pago di motorrijtuigbelasting ta canando hopi bon. Por a mira e cifranan te cu Augustus, ta bay cuminsa haci e proceso pa por wak kico tur a drenta den luna di September y tambe pa por aporta na CFT riba e di tres kwartaal. Motorrijtuigbelasting, por bisa cu a wak cu e clientenan a cuminsa haya e ritmo di pago. Januari ta e prome dos kwartaalnan, na Juni ta di 3 y 4 kwartaal. Pa e trucknan a introduci, mirando cu e ley a cambia aña pasa, a duna un tiki mas flexibilidad pasobra pa nan, si nan tin dos of tres truck, mester a paga den un solo biaha na Januari. Loke tin cu bisa si, for di e cifranan y esnan cu a bin meld, no a mira cu tabata tin hopi di e chauffeurnan di truck pa e termino flexibel di pago. No sa si nan mes a ahusta of nan por a cera e cen toch pa paga den un solo biaha. Loke kier bay haci si otro aña, ta keda atende cu e terminonan manera cu ta stipula den ley y pa nan lo bay conta e ora pa Januari, cu nan lo mester tin e cen completamente pa por paga pa e plachinan di number di nan truck. Esaki ta conforme ley. E aña aki, door cu e tabata un aña transitorio, e tabata hopi riba man, door cu e ley a pasa na December 2016. A duna un tiki mas flexibilidad durante 2017. Pa 2018 lo kier mira pa finalmente tur hende por cumpli cu e terminonan stipula pa asina tambe bin e custumber cu na Januari ta bay habri of aña ta bay cera, pa cuminsa pone cen un banda, pasobra na Januari tin cu cumpli cu e motorrijtuigbelasting.

Pa A-plaat tin dos termino. E prome dos kwartaalnan ta paga na Januari, pa e di tres y di cuater kwartaal, na Juni e fecha ta vence. Pa e trucknan, esta tur otro plachi di number cu no ta A, manera taxi, V-car, etc. tin otro termino di pago den ley y ta stipula e ora cu den Januari mester paga esey den un solo biaha.

E aña aki tampoco no tabata tin 4 pago. Semper ora tin un cambio di ley, tin cu duna e clientenan e espacio pa por ahusta. Un cambio di ley cu ta cambia sigur un termino di pago, ora cu un cliente custuma di paga den cuater pago, mester pag’e den dos pago, ta un cambio cu bo lo mester duna espacio tambe pa e cliente custuma cu esey. A mira cu esaki a bay hopi bon. Kier gradici tambe e clientenan cu a ahusta nan mes durante aña aki 2017, pasobra ta mira esey tambe refleha den e cifranan di entrada di Motorrijtuigbelasting. Nan ta casi yega nan 100% di e presupuesto y esey ta debi na e comportacion di pago di e clientenan. Departamento di Impuesto ta gradici e clientenan, no cu nan no ta tum’e na serio, pero ta mira cu e concientisacion tey cu nan tin cu paga nan belasting. Pagamento di belasting no ta leuk. Nos tur tin cu pag’e. Na final esey ta pone cu Gobierno ta haya entrada pa por sigui inverti den otro proyecto of programanan. Departamento di Impuesto tin cu haci nan trabao. Tambe nan ta atende cu otro cos cu no ta riba e nivel cu nan lo kier pa e ta. Pero ta sigur gradicido cu ta wak cu e clientenan ta un tiki mas conciente cu terminonan di pago, terminonan di deadline.