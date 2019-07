Pago di indexering por trece consecuencia pa e aparato gubernamental

Ta conoci cu varios ta e sindicatonan gubernamental cu a uni, den e asina yama Sindicatonan den Union, cu ta bringando pa un indexering di 3.6%. Pero sindicato STA no a uni su mes na e lucha aki, pa cual Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Diego de Cuba di sindicato STA, e sindicato no a distancia su mes di e reunionnan aki of di e lucha pa indexering, pero simplemente nan no a wordo invita pa cu esaki.

STA ta apoya e sindicatonan den nan lucha pa aumento, pa indexering, cu mester bin un aumento of algo pa e empleadonan publico. Pero e situacion actual di Aruba, no ta duna espacio pa cu esaki. De Cuba ta kere cu tur hende na tino mester por sa of por a mira e bagamunderia cu a tuma luga e 8 añanan di gobernacion anterior, caminda cu nan a hinca nos pais den un ‘Mega Debe’, no tin palabra mas pa describi e debe monstruoso aki. E ta un debe cu pais Aruba lo mester paga pa e proximo 25 pa 30 añanan.

El a enfatisa e un miyon di interes cu mester wordo paga pa dia. Si e sindicatonan aki por sinta refleha un rato, ariba e situacion penoso cu pais Aruba ta aden, cu gobierno ta enfrentando su mes aden, lo no bay na mesa cu’n proposicion asina. Pero lo a bay na mesa pa bay trata pa yega na un solucion, pero ta di compronde cu si nan kier bay na mesa cu algo pa purba yega un caminda cun’e, pero e ta bira dificil pa gobierno, den e situacion actual pa nan por bay di acuerdo cu e proposicion di e sindicatonan aki. E situacion financiero di Aruba no ta duna espacio pa esaki. E situacion di Aruba ta hopi precario. Tin CAft cu lo mester a supervisa e gobierno anterior, pero mas bien a yuda e gobierno anterior hinca Aruba den un debe grandi, pa pusha nos pais bek den scochi di Hulanda, pa cay na rudia na Hulanda atrobe.

No ta berdad cu Aruba no por maneha su financia, ya cu tin hende capacita pa maneha e aprti financiero, pero e decision descabeya y debenan desproporciona cu e gobierno anterior a haci, vooral e aparato gubernamental cu tin un cantidad di empleado den servicio, por conduci cu ta duna indexering, pero ta manda 1500 ambtenaar cas. Of si bah’e na 500 empleado publico cu mester bay cas, cu mester tin entrada pa sobrevivi. E gobierno actual, sistematicamente y poco poco ta buscando e salidanan y ta buscando e manera pa genera mas entrada, forsosamente, e BAVP ta djis pa tapa un pida e krater cu a wordo laga atras door di gobierno anterior y no necesario. Proyectonan cu a costa e pais aki, mas di un biyon florin. E Green Corridor, Watty Vos Boulevard, Hospital, udna cu mester puntra ta kico e hendenan aki tabata bezig cun’e y kico tabata nan intencion pa cu locual nan a haci na Aruba. No tin niun otro contesta pa STA, cu nan kier a hinca Aruba den debe grandi, ariba un nivel caminda cu practicamente ni cu snorkel no por hala rosea mas, pa Hulanda cay aden y lo bira mescos cu Bonaire. Aruba lo a wordo recolonisa door di Hulanda. Pero como Arubiano orguyoso, como sindicalista e ta prefera di muri na pia enbes di muri na rudia. Pa sobrevivencia di su pais, e ta haci esey tambe.

E gobierno actual ta tratando di tur manera cu ta posibel pa drecha e desaster cu a wordo laga atras pa e gobierno anterior. Esaki ariba tur tereno.

