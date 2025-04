Pa e aña escolar 2025/2026, Aruba Bank ta facilita bo bida cu un manera rapido y conveniente pa paga bo Schoolgeld y Aircogeld: online of via App, ora cu bo kier, unda cu bo kier.

Pa un studiante por wordo inscribi pa aña escolar 2025/2026, SKOA ta exigi prueba di pago di Schoolgeld y Aircogeld.

Aruba Bank ta ofrece varios metodo facil pa paga:

Online Banking, Aruba Bank App of Customer Service Kiosk.

Na momento di pago, mester tin e siguiente informacion di bo yiu:

Number di AZV

Nomber y Fam

Nomber di e scol

Pago mester wordo haci na:

SKOA (Stichting Katholiek Onderwijs Aruba)

Number di cuenta: 6005292 na Aruba Bank

Cliente di Aruba Bank por busca “SKOA Schoolgeld” den Address Book di nan Aruba Bank App.

Cliente di otro banco por haci transferencia bancario cu informacion di SKOA.

🎁 Paga via Aruba Bank prome cu 31 di juli 2025 y participa pa gana AWG 500 pa Back to School!

Informacion tocante Aircogeld lo wordo manda via e scol mes.

Pa mas informacion, tuma contacto cu SKOA of nos Contact Center via Whatsapp: 527-7777, of via Email: [email protected]