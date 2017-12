Paga bo boetnan y debenan di belasting

E fin di aña aki Afpakteam di Aruba ta dedica extra atencion pa boetnan y debenan di belasting. Hopi hende ta cobra e luna aki un bonus di Pasco, un eindejaarsuitkering of un 13e maand. Dor di esey nan tin mas espacio den nan cartera pa paga boetnan y debenan cu nan tin habri ainda. Ora un hende keda sin paga, boetnan y debenan ta wordo hisa innecesariamente. Esey por wordo evita! Ta pa e motibo aki cu Afpakteam di Aruba ta haci un yamada na tur hende pa bin paga nan boetnan of nan debenan di Belasting mas lihe posibel.

Caha di Ministerio Publico ta habri di dialuna pa diabierna di 08.00 tot 11.30’or di mainta y di 1 or di merdia te cu 3 or y 30 di atardi. Caha di Departamento di Impuesto ta habri di dialuna pa diabierna di 7 or y 45 te cu 11 or y 45 di mainta y di 1 or y 15 di merdia pa 3 or y 30 di atardi.