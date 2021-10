Ministerio Publico lo cuminza entrante dialuna prome di november venidero cu ehecucion di sentencianan di boetnan di trafico. Personanan cu tin un condena irrevocable pa delitonan di trafico, lo wordo busca activamente pa Ministerio Publico y hiba KIA pa sinta nan detencion. KIA a prepara algun cel extra pa cu e meta aki. Funcionarionan di CEA (Cuerpo Especial di Aruba) lo sali riba caminda diariamente den nomber di Ministerio Publico. Nan lo tin un mashin di pin portatil den auto pa asina personanan cu ainda ta desea pa paga nan boetnan habri (y evita cu nan lo wordo transporta), por swipe. Una vez CEA yega na hende su cas, no ta posible mas pa yega na un areglo di pago

Control na frontera tambe lo sigui constant. Viaheronan cu boetnan habri lo wordo para pa grenspolitie prome cu nan wordo permiti pa sigui cu nan viahe. Grenspolitie tambe tin un mashin di pin di Ministerio Publico.

Ministerio Publico ta haci un yamada urgente na hendenan cu ainda tin boet habri pa paga prome cu prome di november. No laga yega asina leu cu bo persona ta bay KIA! Bo persona por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer. Por paga e boet personalmente tambe na balie di Ministerio Publico, preferible swipe.

