E conocido di husticia N. Williams un biaha mas den noticia y den area turistico unda pafo di Kalibra Club na SouthBeach mall diasabra marduga lo a agredi algun hoben y un di nan el a dal cu un boter den cabes lagando e herida. Cos tabata fo’i man un rato pero manera polis a yega e cobarde Williams a move y no a para pa su acto di cobardia.



E hoben herida a keda atendi pa paramedico di ambulance cu tabata presente, e tata di e hoben a presenta y aki cos a bira poco tenso debi cu e ta cansa di e yiunan di Williams cu ta cana busca problema cu tur hende riba caya y e biaha aki un hoben a keda agredi den zona turistico.

Polis a tuma dato y a pasa e caso aki over pa recherche pa asina pone man riba e conocido di husticia N. Williams cu a core pa su acto. Esaki ta no ta e prome caso, luna atras caba polis a keda informa di e conocido Williams aki cu lo tabata envolvi den asuntonan di pelea y agresion pero e ta haci su cosnan y no ta para manera homber pa su acto y warda Polis yega.