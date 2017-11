Padrastro ta admiti di a mata Roshandrick Eugene Frans

Durante un conferencia di prensa yama cu caracter di urgencia diamars merdia, Fiscal mr. Hans Kramer relaciona cu e ultimo desaroyonan rond di e caso cu Ministerio Publico a duna e nomber “Eugene”. Fiscal mr. Kramer a duna e noticia lamentabel cu a haya e curpa sin bida di e criatura “Eugene”, riba un tereno publico.

Roshandrick Eugene Frans tabata ruman di Roshandroh Anastacia. E caso a dal un buelta completo dialuna anochi, momento cu e padrastro a bisa e polisnan cu e sa unda cu e mucha homber chikito cu tabata wordo considera perdi, ta dera. Diamars mainta autoridadnan a bay haci e investigacion na e luga indica pa e padrastro, y efectivamente ta bin encontra e curpa di e criatura.

E noticia aki ta uno sumamente lamentabel, ademas di e sucedido di diabierna, caminda cu e ruman di Roshandrick, Rishandroh di 5 aña cu a fayece diabierna den hospital, a consecuencia di e golpinan ricibi. Tambe fiscal mr. Kramer a duna di conoce cu e padrastro a papia cu e Officier van Justitie , y ta involucra den e morto di ambos criatura. E investigacion ainda ta canando su caminda, mientras tanto dos miembro di e famia ainda ta deteni, cualnan ta e wela y e mama di e muchanan.

Den cuadro di e investigacion, lo mester saca afo kico e rol, tanto di e mama como di e wela, tabata den henter e caso aki. Na e momentonan aki, mr. Kramer no por a bisa mucho mas, ya cu e investigacion mester cana su caminda. Ta compronde cu tin hopi pregunta, pero mr. Kramer a bisa esaki lo tin cu warda un rato.

Tampoco mr. Kramer no por a bisa cuanto tempo e criatura tabata tin morto caba. E padrastro a bisa di e ta involucra den e morto di e muchanan, pero si tin mas hende involucra den e caso aki, esey ta investigacion lo mester determina. Den tipo di casonan asina, no ta suministra mucho informacion, di causa di e morto. Si ta maltrato cu consecuencia cu morto, doodslag of homicidio.

E caso ta bou di investigacion y no mucho informacion no ta wordo suminsitra.

Di parti di redaccion di Masnoticia, nos kier a extende nos mas sincero palabranan di profundo condolencia na famianan di e dos criaturanan aki y cu Dios tin un bunita luga pa nan den su Reino.