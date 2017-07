Paco Rabanne: E enigma di cualkier fashionista

Na aña 2013, Julien Dossena a join Paco Rabanne como director creativo, y na e momento ey el a hereda un problema estilistico cu hopi diseñador lo a huy bay for di dje: e asina yama “chainmail”.

E material futuristico di e era espacial di Rabanne, e tempo ey tabata completamente for di moda. Well, wak awo! Cuater aña despues, Dossena a pone drei e rond, y pone traha na su bentaha. Esaki a bira e centro di su coleccion di Otoño y e tabata un hit total durante e Paris Fashion Week.

Kico a haci’e asina special? Kisas e tin di haber cu e manera cu e ta corta na un manera asimetrico, siluetanan cubri, cu ta cay for di e schouder? Well, esey ta zona demasiado tecnico pa esunnan cu no ta mucho “into fashion”.



E tin di haber cu e manera con el a manipula e corte den su manera, haciendo e mas moderno y sinceramente, esaki a haci e fashionista hopi mas curioso y ta ricibi e coleccion aki cu hopi mas entusiasmo. Mas tanto, pasobra e no a pensa dos biaha di trece e tecnica cu Paco Rabbane a haci popular na 1960, den siglo 21. Y su timing no tabata por ta miho: na momento cu e mundo di moda ta pidi pa mas glitter, pero no e glitter manera nos ta pensa. Mas bien, algo cu bo por bisa, Waw! Esey ta algo cu nos no tabata spera!

Tur cos ta drei rond di e presentación y e manera con el a uni dos diferente estilo den un solo y haci’e exitoso tambe!

Actualmente, Paco Rabanne ta un di e marcanan mas creativo y interesante na Paris. E ta algo chikito, pero Dosenna a yega asina leu door cu e tabata tin tur tempo di mundo. Den un mundo caminda corporacionnan ta contrata y dispidi empleadonan a crea un enigma rondi e mundo di moda door di bin cu ideanan cortico y cu ta net, net trigger e curiosidad di e fashionista, pa asina bin den grandi aworaki. E progreso di Paco Rabbane y su diseñador ta un bibo ehempel, di cu tur cos ta posibel!

