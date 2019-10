Pabien Walt Disney World!!! 48 aña di existencia

Ta ya caba 48 aña desde cu Walt Disney World, “The Most Magical and Wonderful Place on Earth” a habri na Orlando, Florida y berdaderamente for di e dia ey mundo no ta mesun cos mas. Disneyland na California a habri dia 17 di July, 1955 y e tabata mas exitoso cu e propio Walt mes a imagina. Asina el a dicidi rapidamente cu e kier a construi un otro parke. Pero na unda??? Bo lo keda bastante sorprendi con barata e tempo ey tabata pa cumpra un pida tereno den Florida central. Kende lo kier un tereno di e “swampnan” ey toch??? Pero tur esaki a cambia na momento cu hopi hende di negoshi a cuminsa cumpra tereno den e “swamp” di Florida. Y Walt Disney tambe a sinti cu e mester di tereno den forma ilimita p’asina ora e kier haci expansionnan e no keda pega manera ta e caso na Anaheim, California. Loke ningun hende tabata sa cu tabata e propio Walt mes tabata tras di e supuesto hombernan di negoshi aki cu tabata cumpra tereno pa loco. Construccion a cuminza riba e Kasteel di Cinderella y tur e otro edificionan di Magic Kingdom.

Main Street USA, Walt a dicidi cu lo word diseña pa mustra mescos cu main street di un cuidad den e prome parti di siglo 20. Main Street USA di Magic Kingdom a wordo inspira pa e main street di e cuidad natal di Walt, esta Marceline, Missouri. Cosnan a sigui bon te cu un dia teribel den 1966 cu a cambia cosnan for di e forma cu nan tabata bayendo. Walt a bira hopi hopi malo di salud. El a wordo diagnostica cu Cancer na Long na edad di 64 aña y el a fayece djis diez dia despues di su di 65 hacimento di aña. Asina e imperio Disney a wordo sacudi duro. Pero ruman di Walt y partner di negoshi, Roy Disney y e team di Walt conoci como “Imageneers” a pusha dilanti pa honra Walt y realiza su soño y caba e proyecto.

E Kasteel di Cinderella a cuminza haya forma mescos cu e edificionan di tur e seis “paisnan” di Magic Kingdom esta Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Lierty Square, Fantasyland y Tomorrowland. E Kasteel di Cinderella ta sigur e imagen icono di Walt Disney World. El a keda completamente cla den luna di Juli 1971, djis tres luna prome cu e parke a habri. E Resort Contemporanio tambe a wordo construi p’asina e por habri riba mesun dia cu e parke habri. Prome cu e asina yama “Opening Day”, Roy Disney a dicidi pa enbez di yama e parke “Disney World”, e lo wordo yama “Walt Disney World” p’asina Walt wordo honra y haya e credito cu e merece. Asina e asombroso Walt Disney World a habri dia 1 di October, 1971.

