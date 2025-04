Minister Geoffrey Wever tabata tin e honor di a wordo invita door di e embahador di Alemania pa Reino Hulandes, su Exellencia Dr. Joachim Nikolaus Rudolf Meyer-Landzut, cu a bin Aruba pa reconoce Evelina Cohen “Landa” Henriquez, pa su trabao como consul di Alemania na Aruba pa 25 aña.

Landa Henriquez, Consul Honorario di Alemania, a ricibi un di e reconocimentonan estatal di mas prestigio di e Estado Aleman: Cross of Merit First Class of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany.

E otorgamento di e distincion aki ta un muestra profundo di gratitud pa e añanan di servicio leal, dedicacion incansabel y entrega personal cu Landa Henriquez a pone den su rol como Consul Honorario. Su compromiso a contribui na fortalece e continuacion di e laso di amistad y cooperacion entre e dos paisnan.

Minister Wever, den nomber di Gobierno di Aruba, hunto cu Departamento di Relacionnan Exterior, ta felicita y expresa su mas profundo gratitud na Landa Henriquez pa su aporte excepcional y duradero, cu sin duda a contribui pa fortifica e relacionnan diplomatico entre Alemania y Aruba.