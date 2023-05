Brandon a bira miembro di marina 5 di Mei 2023 y a gradua 6 di mei for di Auburn University cu un Bachelor den ‘Science in Information Systems Management and a Minor in Naval Science.’ Brandon lo fungi como piloto di marina den ‘Surface Warfare Officer on the USS Delbert D. Black’ na e base di Mayport, Florida. Brandon ta yiu di sr. Karel van der Linden y sra. Mari-Elena Baldwin y ruman di Kareline van der Linden y James Alexander van der Linden cu tambe tin funcion den ‘Air Force’ di Merca. Famia y amigonan di Brandon ta sumamente orguyoso pa cu e logronan aki y ta desea Brandon tur clase di exito den su carera.