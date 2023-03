Pa prome biaha den historia, Eagle Beach Aruba ta ricibi e premio maximo como e mihor playa den Caribe a traves di e plataforma renombra Tripadvisor. Gobierno di Aruba pa algun aña caba ta hibando un maneho enfoca riba recuperacion cu atencion riba patrimonionan natural y historico. Prome Minister a expresa cu ta sumamente orguyoso cu e logro aki cual ta duna contenido na e declaracion “Aña di inversion y oportunidad”.

E premio “2023 Travelers Choice Best of the Best Award”, ta wordo otorga a base di ‘reviews’ haci door di bishitantenan riba e website di Tripadvisor. Banda di e hecho cu Eagle Beach a sali number uno den e categoria Caribe, Eagle Beach a clasifica na di dos luga den e top mundial. Otro playanan na Aruba cu tambe a aparece den e top 25 den Caribe ta Baby Beach na number 19 y Arashi an number 23.

Na januari 2022 gobierno a anunica cu a completa e prome fase di “Proyecto Beach Zand”, cu ta encera e renobacion di playanan rond Aruba. E momento ey a realisa e trabounan na Eagle Beach cu a encera renobacion di e santo blanco pa crea un esfera mas agradabel. Anteriormente a renoba beach na Arashi, Boca Catalina y Fisherman’s Hut (un parti). Otro playanan cu tambe lo ricibi atencion ta entre otro na Ayo, Casibari, Seroe Colorado y San Nicolas.

E comision “Aruba Ameneties” tin representantenan di DOW, DIP, DNM, ATA, Ministerio di Finanzas y Cultura, Departamento di Asunto Economico, Museo Arqueologico Nacional Aruba y ECA. Y e miembronan di e comision ta dedica atencion na nos patrimonionan natural y historico pa asina crea programanan di renobacion di e area y facilidadnan y tambe purba crea oportunidadnan nobo pa nos comunidad

Finalisando, Prome Minister a haci un yamada na comunidad pa cuida nos playanan cu ta forma parti di Aruba su patrimonio cultural cu tin gran balor pa pa Aruba. Si cuida nos playanan, nos tur como local y bishitantenan por sigui disfruta di dje.