Pa un solo anochi Sound and More den Emotions

Dia 28 Dec 2018 den Emotions Night Club. Despues di hopi aña nan lo tei bek pa un solo anochi Sound And More mano a mano ku Robert Jeandor e maestro

Tambe lo tin Mc Oz y Dr Eli ku lo pone ambiente dushi e anochi aki

Early bird tickets ta Afl 35 y manera na kaba nan lo bira Afl 55 asina ta kumpra boso tickets awo na Gallo Rojo San Nicolas y na Tinashi y Hamaka

Ban rekorda tur e dushi tempo nan ku Sound and More a buta drama den diferente nightclubs ( bahia, choose a name , ice berg etccc )

TUR E KANTANTENAN LO TEI JERSEY SOPHIA JEFFREY KELLY INGOMAR FLANEGIN Y BANDA KOMPLETO.

