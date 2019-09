Pa un mucha por crece sano, e mester sinta menos y hunga mas.

Mehora actividad fisico, reduci tempo no activo y garantisa bon calidad di drumimento den muchanan chikito, lo mehora nan salud fisico, salud mental, nan bienestar y lo yuda na preveni obesidad infantil y malesanan asocia mas dilanti den bida”, dr. Fiona Bull hefe di programa di vigilancia y poblacion basa riba prevencion di malesanan no contagioso di WHO, ta bisa.

Incumplimento cu e recomendacionnan actual di actividadnan fisico, ta responsabel pa mas di 5 miyon morto mundialmente cada aña den tur edad. Actualmente, mas di 23% di adulto y 80% di hoben no ta suficientemente activo fisicamente. Actividadnan fisico saludabel y bon patronchi di drumimento cu cuminsa tempran den bida, ta yuda forma bon custumbernan durante infancia, hubentud y edad adulto.

Mucha (1 pa 2 aña) mester:

Pasa minimo 180 minuut pa dia haciendo un variedad di actividadnan fisico di cualkier intensidad, actividadnan cu ta rekeri hopi y menos movecion. Mas ta miho.

No mester pa mas cu 1 ora keda sinta e mesun caminda of keda sinta den un ‘stroller’, ‘highchair’, ‘carseat’. ‘Screen-time’ no ta wordo recomenda. Ora cu ta momento pa relaha ta wordo conseha pa lesa, conta storia y canta cu e baby. Pa muchanan di 1 aña no ta recomendabel pa tin ‘screen-time’ manera television, tablet, telefon of computer. Pa mucha di 2 aña, e ‘screen-time’ no mester ta mas cu 1 ora, menos ta miho. Ora cu ta momento pa relaha ta wordo conseha pa lesa, conta storia y canta cu e baby.

Un mucha entre 1 cu 2 aña mester por lo menos 11 pa 14 ora di bon soño, incluso siesta.

Door di aplica e recomendacionnan duna, durante e prome 5 añanan di bida di un mucha lo contribui na e desaroyo motorico, cognitivo y na salud di e muchanan pa bida largo.

