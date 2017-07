Pa traha ariba e Watty Vos Blv, compania su papelnan mester ta na ordo

Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica cu di tur compania cu a sinta cu nan pa e proyecto Watty Vos Blvd, ta 7 so ta cumpli cu e condicionnan. Sr. Croes ta splica.

Siman pasa tabata tin protesta di algun di e chauffeurnan di truck, y consecuentemente, diabierna anochi 8 or a sinta cu un grupo cu ta representa e chauffeurnan di truck, caminda a splica kico ta e trabao y kico ta nan preocupacionnan. A base di informacion ricibi, segun Sr. Croes, nan no ta na mesun nivel cu un contratista grandi. Den e caso aki, Mota Engil y Watty Vos Company cu ta trahando e Watty Vos Blv, ta trahando hopi cu companianan local. Bo ta bin ripara cu e chikitonan, e independientenan no a bin na remarca. Aunke tin dos of tres ta trahando cu nan, e ora pa por bin y duna na e mesun nivel, e mesun oportunidad cu e companianan grandi, a pidi nan pa duna un lista di tur ekipo cu nan tin. A keda palabra cu dialuna, 17 di Juli, pa 5 or, nan lo mester a entrega e lista di ekiponan cu nan tin y asina pas’e pa Mota Engil y Watty Vos Company, pa asina nan tin un idea di e ekiponan disponibel na Aruba, y asina acerca e companianan aki y pidi prijs cercanan y haya trabao.

For di e grupo ey, Sr. Marlon Croes a sigui splica cu dialuna atardi, nan a haya 8 lista di e ekiponan na Aruba, di e contratistanan chikito. Ya caba DOW a manda esaki pa Mota pa e tin’e den su file pa traha cun’e. E ekiponan cu nan a trece ta 4 tanki di awa y 8 truck, cu a keda para na Barcadera. A keda palabra cu e ekiponan pisa cu tin cu haci e trabao, saca pida trabao pa e contratistanan chikito por haya trabao for di dje, si lo sali pa haci e trabaonan necesario.

Esey ta e palabracion cu nan a haci cu e chauffeurnan di truck y cu pa traha bo mester tin e papelnan na ordo pa por haya un contrato cu nan. Tambe nan mester tin e commitment, pa duna e redunancy y e reliability na e proyecto. Esey ta loke Mota Engil ta bezig cun’e, cu e contratistanan chikito cu a inscribi y cu e entrega lista. Segun Sr. Croes, loke por a compronde cu Mota Engil ya caba a cera contract cu dos contratista chikito, y ta bezig cu un di tres. Nan tin nan mes oportunidad cu e companianan grandi.

Pa bo traha cu’n compania grandi, tur bo papelnan mester ta na ordo, e ora e compania grandi lo mester para responsabel. E companianan chikito cu falta pa entrega lista ainda, por haci esaki. E ora nan lo pasa esaki pa Mota Engil, cu lo haci lo maximo pa duna mas compania chikito mas oportunidad. Aruba su mercado ta un free market enterprise y DOW a intermedia entre Mota Engil, Watty Vos Company y e contratistanan chikito, pa nan por bin na remarca. Nan no por bisa Mota Engil ken nan tin cu paga y ken nan tin cu tuma den servicio, ya cu e mercado tin cu regla su mes ariba esey, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.