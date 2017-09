Pa tin un bon gobernacion desliga politica for di e poder economico

E simposio di Bon Gobernacion lo tuma luga dia 12, 13 y 14 di September den ballroom di Marriott Hotel. Sr. Leo Maduro ta splica mas.

E anochi aki e enfoke lo ta Bon Gobernacion. Importante ta pa e anochi aki, despues di e prome dia, lo por aterisa na e nivel mas practico di kico realmente mester sosode na Aruba, pa por remedia. Por keda papia en general kico lo ta e modelo ideal, pero kico ta nos problemanan fundamental, den gobernacion manera cu e ta aworaki?

Y kico mester mehora den esey?

Importante aworaki ta pa crea un otro tipo di dialogo den e tres dianan aki, cu e publico cu ta atende. E reglanan di bon gobernacion, tur hende por soñanan. Pero kico ta malo cu nos sistema? For di experiencia propio, como ex empleado publico Sr. Maduro ta splica cu den 31 aña tabata tin un deterioro completo den e control interno di diferente departamentonan. Ta pesey tambe por pasa cos cu ta pasa awendia.

Sr. Maduro a sigui splica cu e tabata tin e responsabilidad di dicidi como director interino, cu e pen den su man, riba kico ta e conseho laboral, riba cada permiso cu tabata wordo pidi. E ta haci esey semper, segun su consenshi y cu e pleno conviccion cu niun hende no ta ni tribi di ofrec’e placa. Pso cu nan sa cu e lo coy telefon y yama polis. Esey ta e unico posicion y actitud corecto di un funcionario publico.

Pregunta ta awo, ta ken a bin cu e mal idea cu mester crea algo cu awendia tur hende conoce como ontheffing? Ta e ambtenaar tabata dicidi y e minister tabata respeta e decision, e conseho positivo of negativo di e director di Labor.

E separacion a sosode na 2010 y e ora a bira mas facil pa cierto cosnan tuma luga. Tin conseho si, pero niun hende nos a cu e riba e conseho e minister ta pasa trapa cu su ontheffing. Dado momento a cuminsa cobra p’e.

Gradualmente e minister a cuminsa usurpa tereno di e funcionario publico, cu abo mester vigila drechi. Mester pone un funcionario publico den su man y control’e. Si e resulta cu e ta corupto, laga cer’e. Prizon ta pa hendenan cu ta haci malo. A crea un sistema cu tur ta wak otro, unda un ta culpa otro.

Tabata tin un denuncia publico unda cu e minister di Husticia, ta culpa su ex- colega Minister di Turismo di negoshi di droga. Pero e minister di Husticia den funcion mester bay haci denuncia, pero nada ainda, segun Sr. Leo Maduro, di Fundacion Bon Gobernacion.

Corupcion ta algo grandi, y un ehempel grandi ta Odebrecht, caminda minister, presidente y ex- presidentenan den Latinoamerica ta wordo cera, segun Sr.Maduro.

E simposio no lo duna un conseho di votacion, esey ta keda na cada ken su consenshi. Pero nan kier pa pueblo reflexiona miho ariba kico ta e opcionnan pa drecha cos. Pasobra e problema ta cuminsa cu discribe e problema den tur su detayenan. Importante ta cu lo termina cu algun conclusion, con pa drecha e situacion, segun Sr. Leo Maduro.

Pero ban wak kico ta e problemanan cu nos tin aki na Aruba y kico nos ta propone pa drechanan. Sr. Leo Maduro ta sigui bisa cu e ta spera ariba e presencia di e pueblo en general y di comerciante, gremionan. E simposio ta bay ta tres anochi pa comparti opinion cu otro.

Ya caba tabata tin 4 debate y Sr. Maduro a ripara cu no ta papiando di e nivel cu e yega na dje, cual ta solucionnan practico y solucionann cu por tin. Tur hende ta papia di un plan, cu lo bay mehora e situacion di criminalidad, pero masha poco ta bay mas profundo, bin dilanti cu solucion, cu opcion unda pa scoge. Esey ta unda cu e simposium lo kier profundisa mas.

Segun Sr. Maduro, e gremionan sindical y empresarial mester pone mas presion pa cosnan bira realidad. Falta 3 siman pa eleccion y ainda no a trata e ley di financiamento di partidonan politico. Niun hende no kier trata esaki ya cu tur hende ta gara cen cu nan ta haya. Atrobe lo bin un otro gobernacion cu debe un monton di comerciante fabor. Y e modelo aki ta keda ripiti y Aruba no lo yega na nada asina. Mester desliga politica y poder economico.

Por ultimo Sr. Maduro a enfatiza cu Aruba ta e unico pais den Reino Hulandes cu no tin un ley cu ta regula donacion na partido politico mientras cu esaki ta existi na otro islanan manera Corsou, St. Maarten y tambe Hulanda, incluyendo BES – eilanden. E ley aki, mescos cu hopi otro leynan, a bay den lachi.