Pa soluciona problema di dump no mester reinventa e wiel

Sra. Marjorie Vermeer- Luidens, habitante di Simeon Antonio ta lansa algun pregunta riba e mandatarionan, y esun di Infrastructura y Medio Ambiente en especial, riba cual e no ta hayando contesta pa nan.

Segun Sra. Vermeer- Luidens, e incinerator cu ex minister Booshi Wever a trece algun aña pasa, unda cu por a tira e saco di sushi cera den dje, cu ta kima e sushi y saca fluff cu cual ta traha banki etc. Esaki tabata ta un idea fantastico.

Pero, al parecer e aparato aki nunca a funciona. Motibo di esaki, segun Sr. Booshi Wever tabata door di sabotahe. E aparato ta mucho grandi. Per cantidad di fuel cu e ta uza, ta hopi y bira productivo. Despues di paar di aña nan a horta un aparato grandi cu ta cambia coriente, di 4×4 nan a lant’e cu grua y bay cun’e. E trahadonan trahando eynan es tempo ey, a wordo teni responsabel y nan tabata bin traha cu paña di trabao, pa despues bay hunga domino dilanti. Nan no tabata kier a bay traha na otro departamento. Eynan ta placa benta afo.

Despues di aña a lanta un caso contra di Bauldwin & Lawson, pero Aruba ta perde e caso door cu e la verjaar. E ultimo veredicto tabata ta cu a duna tempo pa wak si enberdad e aparato no ta sirbi. Pero berdad ta cu e caso su tempo a pasa y Aruba a perde su placa.

Habitantenan tur dia ta tende un storia nobo y ta tempo pa busca e pregunta y e contesta corecto. No tin placa y e di dos e aparato a mustra caba cu e no ta sirbi ya cu mester tin separacion di sushi. Y di tres, e problema ta hopi grandi. Tabata tin solucion caba, pero e no a worod haci.

Sra. Vermeer ta puntra si no a siña di pasado y lo bolbe ripiti e mesun foutnan. No mester cuminsa reinventa e wiel ya cu no tin placa pa benta afo. Tur hende mester profundisa nan mes di kico e fenomeno nobo aki ta.

