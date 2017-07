Pa registra na ASU mester cumpli cu reglanan

Sr. Gerry Franca, presidente di Aruba Sport Uni a splica dicon te cu e fecha di awe, no a registra e deporte di Pony League Aruba pa e bira legalmente conoci pa e sistema. Sr. Franca ta splica.

E aña aki Ruth Melfor di Pony League a acerca Sr. Franca, y Sr. Franca a splica cu segun Statuut di ASU, pa bira miembro, bo mester ta un vereniging. Tin un diferencia grandi entre un vereniging y un fundacion. Un fundacion ta di bo propiedad, e ta dibo. Un vereniging ta diferente. Den un vereniging, e miembronan ta doño di e vereniging. Nan ta dicidi ken ta bira presidente y miembro di directiva. Dus tur decision mester reporta bek den e Asamblea General. No ta cuestion cu Sr. Franca ta tuma decision of no ta duna cuenta. Esey no ta corecto. Ta dos biaha pa aña e ta duna cuenta na departamento di gobierno cu ta controla nan bukinan. Ademas di esey den directiva di ASU tin un representante cu ta miembro di gobierno, directamente cu tambe ta supervisa e adminsitracion. No ta cuestion cu Juan Pedro ta cana kibra mañan y ta lanta un fundacion y e por bira miembro di ASU. e ta actua pa su cuenta, y ora cu cos tranca cun’e e ta tira culpa ariba ASU.

ASU ta duna cuenta na miembronan. Pa bira miembro bo mester tin un statuut aproba door di Direktie Wetgeving. Bo ta haya bo Landsbesluit, cu cual ta bay na oficina di ASU, cu notulen di e ultimo reunion, caminda a eligi miembronan di bestuur. Tanten cu esey no sosode, no por haci nada, si tin den statuut di ASU cu si por colabora, pero tanten cu bo sinta na mesa cu e otro deportenan cu ta funcionando. Si esaki no pasa, e ora si te eynan ASU por yuda.

Si un fundacion ta cu muchanan cant’i caminda ta pidi placa, esey ta responsabilidad di cada mayor. Ainda Sr. Franca ta yuda como boluntario den diferente fundacionnan y vereniging den comunidad, pa zorg pa nos hobennan bira bon ciudadano cu principio y duna balor na otronan tambe. No solamente na bo so, pero corda cu otronan tambe tin balor.

E tres asociación mester sinta hunto, cualnan ta ABBA cu ta cabesante, Little League y Pony League pa wak si nan por yega na un acuerdo entre nan tres. Esey ta unico forma cu por procede. Mester cumpli cu e rekisitonan di Comision di Subsidio, si bo no ta cumpli cun’e, bo ta wordo saca y poni un banda. No kere cu abo ta haci y deshaci. Comision di Subsidio ta esun cu ta aloca e placa y esey ta regla via un MB. no tin niun color politico. Nan ta haci e trabao cu sentimento pa cu e hobennan. Mane ta bisa semper, cu si bo tin yiu cu bo ta bay bon den bida, y loke Dios dunabo, duna bek na otro.

Aworaki como fundacion bo no por regista na ASU. Bo por traha hunto cu e organisacion cu ta registra cu ta ABBA y Little League automaticamente, cu tin su historial caba. Den añanan 60 y 70 nan tabata forma parti di ASU.

Sr. Franca ta sigui bisa, cu e ta haya duele cu e ta mal uza e muchanan pa su capricho, referiendo na Sr. Benjamin Francees. Pa 2018 ya e presupuesto y proyectonan tin cu wordo entrega na October. No cu ta cana kibra dos siman prome y ta bin pidi placa. Nan tin un presupuesto cu nan ta traha cun’e, den Comision di Subsidio. Unabes e placa ta aloca, y aproba e tin cu wordo uza segun reglamento. Awo si abo kier haya placa apart di esey ta hopi dificil pasobra cu mester corda cu ya tin cierto sumanan cu a wordo aloca. Si bo kier organisa algo internacional, tur federacion ta na altura cu nan mester presenta e proyecto aki un aña prome y esaki ta wordo presenta via Comision di Subsidio na Minister y e ta aproba segun consehonan, un suma pa e proyecto ey. No ta cuestion cu di un dia pa otro, ta organisa un campeonato. Ora cu haya e aprobacion ey, cu ta un aval, y e aval ta presenta na e reunion general cu ta bay tin pa e organisacion internacional y unabes e wordo acepta, kisas tin mas pais den e campeonato. Bo ta haya un suma, y si e suma no yega abo como cabes di e organisacion bo ta zorg pa e suma yega.

No kere cu ta abo ta doño di deporte, niun hende no ta doño di ningun deporte. Tur tey pa coopera, niun hende no tey pa carga orguyo. Habri bo curason y pensa kico bo ta haci den e bida aki pa yuda otro, segun Sr. Gerry Franca, di ASU.