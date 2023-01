Na luna di november 2022 a firma un acuerdo di cooperacion entre Horacio Oduber Hospital y Universitair Medisch Centrum na Utrecht. E cooperacion aki a drenta na vigor oficialmente prome di januari. Den cuadro di esaki profesor Pierre Robe, neurociruhano di UMC, a bishita HOH y inicia e prome stapnan di e colaboracion. Profesor Robe a sera conoci cu e organisacion, sigui identifica e necesidadnan y atende pashentnan na HOH cu potencialmente mester wordo manda pa exterior. Durante su bishita pa casualidad un pashent a drenta departamento di emergencia cu un tumor y Profesor Robe hunto cu e team di OK a haci e operacion na HOH mes cu a resulta uno exitoso.

Ciruhano Yuri Casseres ta conta cu a drenta un pashent na departamento di emergencia cu a resulta di tin mester un operacion urgente pa kita un tumor den celebro cu tabata duna e pashent hopi keho. Un operacion asina no ta sosode regularmente na Aruba. E no ta pasa frecuentemente y mayoria biaha e pashent ta bay afo pa e cirugia aki. Pa casualidad e profesor tabata aki y no a duda di asisti y yuda e pashent aki prome cu e regresa Hulanda. E tabata un momento special ya cu e profesor tabata aki na Aruba specialmente pe prome pasonan di e colaboracion y no a duda hunto cu e team di profesional di camber di operacion pa a atende e pashent.

Ta hopi contento cu a logra esaki ya cu no mester a manda e pashent afo y e por recupera despues trankil na cas hunto cu su sernan keri.

Neurociruhano di UMC Utrecht Robe ta conta cu e ta impresiona cu e team di operacion na HOH cu a asisti e operacion y cu colega ciruhano dr. Laclé a haci bon trabou di instrui, guia y educa nan pa operacionnan asina ki. E operacion a bay hopi bon y e ta contento cu e por a asisti y yuda di biaha un pashent akinan mes na Aruba. E por a experiencia HOH ‘first hand’ y asina contribui di biaha na e acuerdo cu a firma recientemente y sigui amplia riba dje. E ta sigui conta cu e hospital ta funciona sumamente eficiente y ta bon organisa. Diaramente el a mira con e personal ta demostra nan cualidad y nan motivacion. Tambe el a aprecia con bon ta cuida e pashentnan y sigur ta mira oportunidadnan riba tereno di neurocirugia pa Aruba.

Director di HOH, Jacco Vroegop, ta sumamente gradicido cu Robe por a yuda e pashent aki di biaha. “E ta demostra cu e cooperacion ta un decision corecto pa Aruba”, Vroegop ta conta. E ta contento cu e cooperacion cu UMC Utrecht a start y lo amplia mas ainda durante e proximo tempo. Esaki lo dunta un impulso visibel na e calidad di cuido y alabes duna e pashentnan na Aruba mas oportunidad pa ricibi cuido aki mes. Sigur e lo ta na beneficio di e pashent si por duna e pashent cuido aki mes. Tanto pa e persona mes como pa famia mirando cu ora un persona ta malo deseo ta semper pa ta cerca di su famia pa recupera. Ademas e ta yuda nos neurociruhano local pa reforza su cuido na pashent y garantisa un miho balansa di ‘work-life’.

E operacion aki di UMC Utrecht cerca nos na HOH ta un bunita ehempel con Aruba mes por haci hopi operacion y ta demostra cu e colaboracion aki ta un paso grandi den eleva cuido na Aruba y e servicio na nos pashentnan. Ademas, e compromiso ta demostra asina dedicacion di HOH como unico hospital na nos salud publico y tambe ne region. Vroegop ta orguyoso di su team y ta contento cu UMC Utrecht ta kere den Hospital di Aruba y un cooperacion fructifero.