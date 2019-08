Pa prome biaha den historia di Aruba cu a entrega un raportahe na Nacionnan uni riba dato di hobennan di Aruba

Riba dia Internacional di Hoben, Presidente di ATHA sr. Franklin (Rene) Ridderstaat, hunto cu directora di ATHA Cyndi Kelly-Mathilda y drs. Caroll Kock (Cordinadora di Proyecto) a haci entrega di e Youth report y NGO Report na Minister di Asuntonan Social y Labor. Minister Glenbert Croes a haya un splicacion di e resultadonan y tambe di e proceso cu ta bay continua pa loke ta e Youth y NGO report. E mandatario ta aplaudi cu ATHA a scoge pa traha hunto cu tur organisacionnan na Aruba pa yega na e raportahenan cu ta di vital importancia pa nos Pais, cumpliendo cu e lista di problemanan prome cu raporta (List of Issues Prior to Reporting; LIOPR) relaciona cu e situacion di Derecho di Mucha na Aruba.

Tambe Minister ta elogia y ta gradici tur hoben cu a contribui cu nan opinion di con nan ta biba y experencia nan derechonan aki na Aruba.

Cada 5 aña tur pais ta haya oportunidad pa raporta riba e situacion di Derecho di Mucha di nan pais na e Comision di Derecho di Mucha na Geneve, Suisa. E biaha aki Asociacion Trabao di Hubentud Aruba (ATHA) a tuma e reto pa traha riba 2 raportahe pa Aruba. ATHA conhuntamente cu organisacionnan miembro y no miembro di dicho asociacion, a entrega loke nan ta topa cerca di mucha y hoben pa loke ta nan derecho. Tambe ATHA a uza e oportunidad pa entrevista hobennan vunerabel den diferente bario y a haci uzo di un encuesta na scol cu a wordo yena via tablet.

Minister Glenbert Croes y ATHA ta yama danki na tur organisacion cu a duna nan aporte durante e lunanan cu a pasa y cu a hacie posibel pa Aruba entrega su PROME NGO Report y PROME Youth report na “Committee on the Right of the Child” na Geneve. E procedura di e raportahe a wordo maneha, dirigi y scibi pa drs. Caroll Kock cu sosten di Mariela Chirino (boluntario di ATHA) y Gina Vrolijk (stagiaire di EPI Welzijn). E NGO report a wordo financia y sostene pa CEDE Aruba. Pa logra e PROME Youth report den historia di Aruba, ATHA a conta cu e sosten financiero di UNICEF Nederland, CBS cu a pone disponibel tablets pa por a haci e encuesta y tambe Setar cu tambe a pone algun tablet disponibel pa e encuesta. Tur hoben cu a participa nan nomber a bay den tombola y asina tin e oportunidad pa gana un tablet pa cortesia di Setar.

E mandatario a vocifera su admiracion y aprecio pa e trabou cu ATHA a desplega. Minister Glenbert Croes a keda impresiona cu tur locual ATHA y tur asociado, boluntario y contribuyentenan a logra. Cu e datonan entrega, lo por enfoca miho riba loke ta e necesidad di nos hoben – y nos muchanan. “Nos mester empodera nos hobennan. Nan derecho ta sagrado y nos t’ey pa salvaguardia esaki” ta e compromiso cu e mandatario a vocifera. *Aruba 12 augustus 2019

