Durante un ceremonia na Centro di Educacion di KIA na Balashi a tuma luga huramentacion di cinco funcionario di Guarda nos Costa y un cantidad di funcionarionan di KIA cu a participa den un curso basico di Gevangeniswezen, cada uno den nan area specifico, stranheria y prizon. E novum den esaki tabata participacion di cinco miembro di Guarda Nos Costa, cu ta cay bou guia di Richard Kramers.

E ceremonia a tuma luga den presencia di e diferente hefenan di servicio di KIA, Gino WInklaar, y Guarda Nos Costa. Richard Kramers, y invitadonan manera Gobernador Alfonso Boekhoudt, President di Parlamento, Edgar Vrolijk y Minister di Husticia Rocco Tjon. Tur e hefenan di departamento y Ministro a expresa e deseo pa por sincronisacion di cursonan pa departamentonan di siguridad.

Kramers a expresa di ta hopi contento cu e novum aki, pasobra esaki ta prome biaha den 20 aña cu Guarda Nos Costa tin un klas participando den un curso. “Miembronan di Guarda Nos Costa hopi biaha tabata wordo mira como un grupo di persona cu ta core tras di ilegalnan y ta busca nan pa wordo deporta. Pero GNC ta mucho mas cu esey. Nos tin tareanan importante pa país Aruba, unda educación y formación ta hunga un rol importante den esaki. Sin educacion, e lo por causa problema serio. Ex minister di Husticia Andin Bikker a duna aprobacion pa esaki y a habri e posibilidad pa funcionarionan di GNC.

Tabata aña pasa cu Kramers a tende di un curso basico cu tabata den preparación pa personal di KIA. Mirando cu tarea di e dos departamentonan aki ta similar, a dicidi pa pidi pa un pilot Project unda ta haya e curso basico, pero cu e leynan di stranheria mientras cu KIA ta bay enfoca riba e parti di prizon. Den esaki a haya cooperacion di sra. Shirley Pope y Carmen Tromp pa crea e curso aki. E cinco participantenan a finalisa e curso básico pa Guarda Nos Costa, algo cu nunca antes tabata existi.

GNC ta gradici ex minister di Husticia Andin Bikker pa a habri e oportunidad y ta premira cu den 2022, cu apoyo di Minister di Husticia, lo cuminsa cu otro curso pa 15 te cu 20 persona cu mester pa reforsa e trabounan di GNC.

GNC ta tene control rond Aruba, na negoshi y costa di Aruba. Pero tambe mester percura pa e procedura di deportación. “Nos ta bay tin mester di mas personal y ta contento cu e Pilot Project tabata exitoso. Esnan cu a gradua den e prome grupo aki di GNC ta: J. Montsanto, S. Calmes, C. Croes, J. Tromp i M. Gomez.

