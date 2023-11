Diabierna ultimo Horacio Oduber Hospital a organisa su prome eleccion di reina di carnaval y e ganadora maximo a keda den persona di colega cu a representa Recuro Humano Darlene Laveist. Banda di a bira HOH su prome reina di carnaval Darlene a bay tambe cu e titulo di Best show. Un anochi yena di creatividad, talento, colegialidad y ambiente di carnaval unda talento a sobresali di 6 colega cu a bay representa nan departamento di HOH. Un evento cu a ranca sali cu un apertura di kita sombre hunto cu e candidatanan na Centro di Bario Playa Pabou y e ambiente no a para te laat unda a sera a anochi cu un Jump-In! Pabien tambe ta bay pa colega di ICU Jourainne Halabi cu banda di ta prome finalista di HOH pa carnaval 70 tambe a bay cu premio di Best Dress. Colega di departamento A2 Roldemn Mayol a bay cu premio di Best speech y tambe e premio di Mas Popular.

Despues di simannan di training duro, kimamento di dede y claro hopi momentonan bunita e anochi tan spera a yega. Seis candidata fuerte a inscribi y tabata cla pa e anochi final esta, Mikhaéla van Oostveen di LABHOH, Jourainne Halabi di ICU, Derlis Pietersz cu a representa departamento A4 Oncologie Intern, Georgina Marshall di Dialyse, Darlene Laveist di Recurso Humano y tambe Roldemn Mayol cu a representa departamento A2.

Despues di e apertura cada candidata e trece padilanto nan speech cu mensahe pa tur presente y specialmente nan coleganan. Sigui pa nan show compaña pa nan coleganan mes di HOH yena di ambiente y creatividad. Esaki por a mira den nan show y tambe nan shimis unda mester a haci uzo di material recicla y claro e spirito di Hospital cu tabata reina den cada show. Un centro di Bario Playa Pabou completamente yen unda cada reina tabatin nan apoyo den gran forma.

Banda di tur e ambiente di carnaval a horta un rato e spotlight unda den pauze a sorprende colega Jesseline Leon- Tromp, grafic designer na HOH di departamento di comunicacion cu e bunita reconocemento di empleado di luna di november. Tambe tabatin presentacion di HOH su Prins Semper y Pancho t’ey cu a pone ambiente henter anochi. Pues un anochi cu tabata yena di ambiente, baile, fiebre di carnaval, elegancia, creatividad y colegialidad cu a termina cu un JUMP-IN!

Danki ta bay na comishon di reina di Hospital Carnival Group cu a traha lunas pa haci e anochi aki uno exitoso! Tur e trabou duro ta sigur di admira. Tambe danki na Hunta di Directiva cu a kere desde comienzo den e proyecto aki y no por keda sin gradici e sponsors Seasons & Beyond y Triamedical pa nan aporte. Un danki di curason na tur cu a aporta di un forma of otro pa haci e anochi aki posibel y por ultimo danki ta bay na e seis coleganan reina cu a inscribi y pone un tremendo show pa e publico gosa. Boso cada uno ta tremendo!