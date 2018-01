Pa por haya luz den bario, esaki tin su proceso pa cana

Tin hopi keho tocante scuridad den cierto barionan, cu falta iluminacion unda cu comerciantenan tambe ta sufri bou di esaki, pa cual Sr. Dominico Werleman, director di DTI a splica e proceso pa haya luz den bario.

Pa por haya luz den un bario, por haci peticion via minister pa evalua e situacion na e sitio. Si tin luz caba ta evalua si ta pone luz adicional. Si berdaderamente, cu si entre dos luz tin un mast y cu ta hopi scur, ta pone mas luz. Si en caso den barionan, seccionnan cu tin problema cu scuridad y vandalismo, por haci peticion. Si ta un bario, por acumula firma den bario y esaki lo agilisa e proceso. DTI hay’e for di minister, nan lo bay haci un evaluacion y despues di aprobacion e peticion ta bay pa Elmar pa pone luz.

Den caso cu ta un comerciante, e proceso ta bay mes un cos. Si e ta un caso urgente, e mes por haci e peticion directo na Elmar. Esaki di mes tin su gastonan cun’e. Ora cu DTI keda cla y tur cos wordo aproba, e ora lo bay cambia e luz cu gobierno lo subsidia e ora.

Un peticion mester bay pa minister, cu ta mand’e pa DTI pa conseho, pa despues bay Elmar cu ta e instancia cu ta pone e luznan. Un comerciante mes por haci e peticion, pero esaki mester bay di forma coordina. E mester haci e peticion y unabes e peticion wordo evalua, lo bay over na pone e luz. Esaki nunca tabata un problema y Sr. Werleman no ta kere cu ta bay ta problema den futuro. DTI ta na altura cu tin hopi problema cu iluminacion y tin hopi peticion pa luz den caya, iluminacion den caya. DTI su tarea ta pa zorg pa “straatverlichting”. Si e ta un seccion cu no ta cay pa caya, e ora e por bira un tiki fastioso y lo mester evalua kico e ta agrega na e bario y cu no e ta beneficia un solo persona, e ora por evalua cu’n conseho na minister, pa pone un luz den e bario en cuestion, segun Sr. Dominico Werleman, director di DTI.

