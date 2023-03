Durante Rueda di Prensa di Gobierno, Minister Glenbert Croes a elabora riba e trabounan di recuperacion riba e infrastructura di refineria, cu pa hopi aña a keda para. Un di e aspectonan cu e mandatario di Energia ta presiona riba dje ta siguridad energetico cu tabata un cos cu semper a preocupa e mandatario, cu ta urgente y cu tin tur su atencion. Kico kiermen ‘e infrastructura esencial pa percurpa pa siguridad energetico’, e mandatario a continua splicando; “Supply di gasolin no por faya, supply di diesel no por faya, supply di jet fuel no por faya, supply di heavy fuel oil etc no por faya. Tur loke cu ta importante y indispensable pa nos economia local, no por faya, por lo cual tur infrastructura cu mester pa sigura importacion y distribucion di tur e combustibelnan esencial pa nos economi, no por. Pues mester haci e inversionnan necesario pa por sigura esaki.”

Contestando pregunta di periodista referente e refineria, e mandatario a sigui splica cu mescos cu e dicho ta bisa cu un barco para no ta cobra flete, igual un refineria para no ta genera entrada. Minister Croes a sigui splica cu tur e parti bon di e refineria lo wordo reactiva cu tecnologia y energia limpi. Tur parti di e refineria cu no ta bon mas, lo bira parti di e componente di inversion den e Aruba Hydrogen Valley. Y a pesar cu hopi ta pensa cu e proyecto ta un soño di futuro cu lo tarda hopi pa bira realidad, e mandatario durante rueda di prensa a comparti un noticia publica e dia ey na Europa di e inversion cu ta tumando luga na paisnan Nordico unda cu tur 4 pais lo bay produci Green Hydrogen cu ta cla pa cuminsa cu suministro den 2023 mes. Esaki pa ilustra con lihe e proyecto di Aruba Hydrogen Valley lo por bira realidad treciendo e spin off economico cu Aruba mester di dje, creando e segundo pilar economico cu lo pusha nos pais den e direccion di e prosperidad y bonanza cu nos pueblo merece.

Minister Glenbert Croes a tuma na su encargo pa percura pa Aruba ta e prome den region cu e Aruba Hydrogen Valley.