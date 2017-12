Pa mas siguridad ariba caminda tur vehiculo lo mester ta gekeurd

Ta sumamente importante pa e vehiculonan ta gekeurd. Sr. Dominico Werleman, director di DTI ta splica e motibonan.

Ta importante pa e vehiculonan ta gekeurd, pa motibo di siguridad ariba caminda. E chauffeur mester tin confiansa cu e vehiculo cu e ta den, ta safe. Si algo presenta diripiente bo dilanti, cu si bo brake, cu bo ta sigur cu bo auto ta para. Tambe e chauffeur mester por sa cu anochi ora di core, e lusnan di e auto no ta blind e trafico contrario.

Hopi hende no ta consciente di e peliger cu nan ta den, coriendo den e auto cu no ta safe. Imaginabo cu bo ta core den e auto, cu un wiel so ta wanta ora di brake. Den temporada cu awa ta yobe, cu brakenan no ta funciona, si algo pasa cu mester brake di biaha, algo por pasa, por hayabo den situacionnan cu por ta peligroso, segun Sr. Werleman.

DTI kier yega na e eliminacion di tres aña pa auto nobo. Tin biaha e vehiculonan ta sali malo for di fabrica. Tin biaha fabrica ta keur un model y si tur cos sali bon, nan ta produci den masa e vehiculonan. Tin ora por haya cu cierto partinan, unda cu dos of tresnan ta sali malo for di fabrica.

Burocracia den gobierno ta pone cu hopi departamento y dienstnan ta den dje. Hopi biaha tambe ta cu tin falta di personal. Hendenan pafo di gobierno no sa cu pa brinda un bon servicio, e parti di servicio, locual cu ta wak ta personana ariba caminda, DTI cu ta haci keuring pafo di oficina. DTI pa un cambio di ley ta depende di e Departamento di Asuntonan Huridico, y asina ta haya cu tur tin di haber cu otro. Pa falta di personal, un ta tranca otro y hopi biaha ta depende tambe di e prioridad cu gobierno mes kier duna, segun Sr. Dominico Werleman, director di DTI.