E Monumento di Piscado Perdi, un hoya den historia di Aruba ta pa varios aña den un estado deplorabel. E monumento ta simbolisa tur piscado cu a subi lama eherciendo e trabao duro di piscado, pero nunca a bolbe tera. E Monumento di Piscado ta fungi como un luz di speransa pa famianan cu no a por despedi cu un entiero formal. Riba e monumento ta graba e nombernan di esnan cu a keda perdi riba lama. Varios famia di e piscadonan a expresa nan emocion cu e decision di Minister di Turismo, Transporte y Labor mr. Wendrick Cicilia cu pronto lo restaura e monumento aki.
Segun Fernando Vermeer, artista y fotografo, ta hopi positivo cu Gobierno ta renoba e monumentonan historico pa asina mantene e storianan bibo pa generacionnan futuro. “E compas ta descalibra pero toch ta cuadra; tin su coordidatonan y e haak ta hancra den dje,” Vermeer a expresa simbolicamente, pa mustra e forsa y significado profundo di e monumento.
Filomena Zievinger-Tromp, familiar di un piscado cu a perde riba lama, a bisa cu e ta “sumamente contento” cu e decision, mirando cu esaki ta e unico sitio na unda por recorda e ser keri cu nunca a bolbe.
Stella Feliciana a comparti cu, manera cu a tende cu lo restaura e monumento aki, nan recuerdonan y emocion a bolbe. E ta conta cu semper e ta bishita e monumento pa recorda su unico yiu homber cu a perde riba lama. Su yiu no tabata piscado profesional, pero tabata gusta pisca como hobby. Un dia nan a sali, pero e nunca a bolbe y e monumento aki ta su unico luga pa papia cu ne.
Miloushka Feliciana a bisa cu e renobacion ta fundamental pa famianan cu a perde nan ser keri riba lama. Pa nos, e monumento ta manera un graf na unda nos por yega cerca y conecta cu nan ser keri. Ta di lamenta cu e monumento a keda deteriora durante di e ultimo añanan te cu parti di nombernan a kibra.
Marylaine Feliciana, cu a perde su tata ora cu e mes tabata un baby tambe ta mira e monumento aki como e unico luga na unda e por conecta cu su tata den mi propio manera. Feliciana ta hopi emociona cu Gobierno di AVP-Futuro no a lubida esnan perdi y lo cuminsa cu e renobacion y ta gradici Minister Wendrick Cicilia pa e gran esfuerso aki.
E renobacion di e Monumento di Piscado lo ta un paso importante pa honra y preserva nos historia, y na mes tempo pa duna un espacio di consuelo y speransa pa famianan cu a keda atras.