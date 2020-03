Pa mantene e legado di nos Tata di Cultura bibo, Parlamento di Aruba a ricibi peticion pa decreta un “Dia di Padu”

Nos tur ta di acuerdo cu e contribucion di Sr. Juan Chabaya “Padu” Lampe na nos herencia cultural pa mas cu 80 aña continuo ta uno valioso, impactante y duradero.

Un persona stima pa grandi y chikito. Un artista respeta y admira pa su logronan, hazañanan excepcional y cualidadnan noble.

Como ser humano el a semper logra na etala su mes te na su maximo potencial y durante e proceso aki a eleva nos como hende, a engrandece nos rikeza musical di un forma fenomenal, a promove nos cultura y uso di nos idioma materno di gran forma y den e proceso magnifico ey a fortifica nos compromiso y intensiva nos orguyo pa cu nos isla. Destacando asina como un di e poco yiunan di tera cu a logra tur loke nos Padu Lampe a logra den su bida.

Apesar di tur su grandeza y capacidad creativo casi sobrehumano, semper Sr. Padu Lampe a mantene un curason puro, a desea pa tur hende tabata bendiciona y a mantene un postura di humildad na tur momento.

Su creacionnan a sirbi semper no solamente como inspiracion profundo pa nos ciudadanonan, pero como forma unico pa uni nos comunidad, pa yuda fiha nos compas moral y fortifica nos sentido di convivencia di un forma magnifico.

Un di su inspiracionnan y co-composicionnan cu a bira nos himno nacional, pa semper lo recorda nos di nos grandeza como Pais y lo sigui sirbi pa fomenta un sentido di orguyo profundo serca tur ciudadano di nos nacion.

Ta importante pa mas cu djis rindi’e homenahe, nos percura pa mantene semper bibo e legado di un ser humano asina excepcional. Un legado cu lo sirbi como inspiracion pa sigui motiva y stimula nos generacionnan actual y tur generacion di futuro pa fortifica e sintimentonan y balornan humano cu nos tur tin en comun y sigui construi un nacion solido, poderoso y vibrante basa riba e virtudnan ey.

Pa e motibonan aki y mucho mas, dia 4 di september 2019, Fundacion Go Cultura a haci entrega oficial di un peticion na Presidente di Parlamento di Aruba Sr. Juan “Ady” Thijsen pa Parlamento di Aruba considera di decreta 26 di april como “Dia di Padu”.

E peticion aki a wordo ricibi di un forma sumamente positivo door di Presidente di Parlamento, cu ta comparti e pensamento cu ta hopi importante y necesario pa honra, balora y recorda personanan excepcional cu a haci hopi pa adelanto y bienestar di nos isla.

Fundacion Go Cultura ta di opinion cu e mihor fecha pa cu esaki ta dia di natalicio di nos Tata di Cultura, considerando cu riba e fecha aki lo por sigui celebra y recorda su bida y legado.

E peticion ta pa hunto nos scohe un dia cu no mester ta necesariamente un dia liber, pero si un dia cultural y conmemorativo caminda nos ta honra un baluarte manera Sr. Padu Lampe. Simultaneamente e lo sirbi como un dia mas cu lo brinda mas plataforma y estimulo specialmente na esnan cu ta forma e sector cultural y creativo di nos isla pa por ta mas activo cu nan creatividad, talento y arte pero tambe fortifica nos identidad como nacion atraves di educacion na skol unda cu tur aña lo keda corda riba Sr. Padu Lampe pa tur locual el a significa pa nos isla. Creando asina un efecto positivo riba bienestar social di nos comunidad y un efecto positivo riba nos economia.

Al final, e accion aki di decreta un “Dia di Padu” lo tin e proposito importante tambe di sigui forma actitud y consciencia cu como comunidad nos ta recorda, balora y honra e ciudadanonan cu a yuda forma nos Aruba di awe.

Fundacion Go Cultura ta gradici Presidente di Parlamento Sr. Thijsen inmensamente pa su interes, disponibilidad y envolvimento pa cu e iniciativa special aki y cu hopi entusiasmo nos ta spera riba e dia cu pronto Parlamento di Aruba lo trata esaki pa finalmente decreta “Dia di Padu” oficialmente.

