Pa Lotto pa Deporte gobierno no tin nada di bisanan

E situacion pa cu Lotto pa Deporte ta uno cu keto bay ta keda un tema di discusion. Minister a manda un carta pa Lotto, pa despues Lotto manda bisa via nan abogado cu nan no tin nada di deal cu gobierno. Esaki sigur no a cay den bon tera cerca e fraccion di MEP den parlamento. Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP den parlamento cu e relato.

Ta parce cu ta bay habri 2019 cu e problema aki, y segun Sr. Tjon full e problema di Lotto pa Deporte a lanta cabes, na momento cu a haci e preguntanan por escrito pa cu esaki durante e tratamento di presupuesto 2019, y e un di e ministerionan tabata esun di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, y un di e preguntanan ta regarda di biaha e funcionamento di Lotto Pa Deporte. Y e contestanan cu a ricibi ta cu hopi di e preguntanan no por wordo contesta, y esaki ta basa ariba un carta cu Lotto pa Deprote a manda via nan abogado, cu e tarifa mas halto den Reino, cu nan no por contesta e preguntanan. Y como parlamentario, semper bo ta dirigi bo preguntanan na bo minister en cuestion y adicionalmente, nan ta bisa cu no tin nada di bisa, cu segun statutonan di Lotto, nan no tin nada di contesta tocante maneho interno.

Como parlamentario, nan lo ke sa, cu si e fondo cu Lotto ta maneha ta wordo inverti den

Lotto. E preguntanan aki ta bin door cu masha hopi deportista a acerca nan, cu ta bisa cu ta ariba nan mes forsa nan ta bezig ta participa den deporte den exterior, representando pais Aruba. El a bay asina leu cu nan ta haya toezegging si, pero nan no ta ricibi e pago te hasta cieto deportistanan a cera fiansanan na banco y Island Finance pa paga nan gastonan. Esaki ta inaceptabel, ya cu no tin transparencia si e fondonan ta wordo uza pa deporte. Mester corda cu Lotto pa Deporte a wordo funda door di gobierno den pasado pa asina contribui na mehora deporte na Aruba. Y den nan concepto aworaki, esaki no ta e caso.

PRESUPUESTO PA DEPORTE

Riba e pregunta e pakico si tin un Lotto pa Deporte, pakico e minister ta pidi mas fondo pa deporte, Sr. Tjon a splica cu nan final di dia tameb a haci tur e preguntanan, y awo lo bay tuma paso como parlamento, ya cu na final di dia e deportista no mag wordo perhudica. E maneho cu e minister a fiha no por a wordo ehecuta na un manera optimal, ya cu FUndacion Lotto Pa Deporte ta perhudica esaki. Politica mester wordo poni un banda, pasobra pueblo ni deportista no por wordo perhudica.

Mester wak si e fondonan cu ta wordo pidi aworaki ta necesario. Un otro manera cu fondonan por bay pa deporte, ta atraves di Lotto pa Deporte. Pero no tin transparencia. Y ta pa e motibo aki a haci e preguntanan pa haya sa con fondonan di Lotto pa Deporte ta wordo aloca. Pero niun contesta ta wordo duna door di Fundacion Lotto Pa Deporte. Ya caba na april ultimo, via nan abogado nan ta bisa, cu nan no tin niun deber di informa e minister en cuestion y den e carta nan ta bisa cu “pa loke ta e presupuesto no tin niun ley na Aruba cu por forsa un fundacion pa publica nan jaarrekening”. Segun e fundacion, no por tin consecuencia pa nan, si nan publica esaki. Y e parti politica, segun Sr. Tjon, e fundacion a cambia nan statuutnan net despues di eleccion. Y esaki tabata premedita. Esey ta kisas nan derecho, pero si na final di dia ta contribui di berdad, na deprote di Aruba, lo no tin problema. Pero na momento cu ta ripara cu ta purba frustra un maneho, na bienestar di deporte, como representante di pueblo, no tin niun otro opcion, pa wak ki paso parlamento lo por tuma. Si mester bisa cu den e reunion publico a aproba e fondo pa e Plan Crisis Social unanimamente y Sr. Tjon ta spera cu ora yega na Lotto pa Deporte, por uni un biaha mas, na bienestar di deporte.

DIRECT CU COMPANIA CANADES

Esaki tambe ta un pregunta cu a wordo haci durante tratamento di presupuesto, y mester bisa cu for di comienso cu esaki a cuminsa, niun momento e minister en cuestion a para keto. E ta reuniendo constantemente cu e compania Canades, y durante tratamento di presupuesto lo trata esaki. Pero esaki ya caba tin un aña andando y como organo mas halto ta nan deber di tuma paso. Y un di e pasonan cu lo tuma, ta cu lo reuni den e Comision Fiho di Deporte y e comision central, caminda cu como parlamento lo bay tuma un decision, na Algemene Kamer lo pidi pa haci un investigacion na Lotto pa Deporte. Nan tin e autoridad legal pa investiga tur fundacion cu di un manera of otro a yega di ricibi placa di pais Aruba. Y Lotto di Deporte ta un fundacion cu a yega di haci un fiansa cerca gobierno, y lo mester cuminsa paga 2020. Y den e cuentanan anual ta tene cuenta cu esaki. Ta necesario pa bin claridad ariba esaki pa asina atrobe, deportistanan por cuminsa sali beneficioso di esaki.

Un otro paso cu lo tuma, segun Sr. Tjon ta cu lo manda un carta den e dianan aki, pa tur federacionnan deportivo na Aruba, lo kier sa nan punto di bista pa cu e proceder di Lotto pa Deporte. Y tameb tur sindicato na Aruba lo haya un carta, pa asina haya sa di nan banda, tocante e falta di transparencia di Fundacion Lotto pa Deporte. Ta importante pa e deportistanan sali beneficioso. Te asina leu, Sr. Rocco Tjon, lider di Fraccion di MEP den Parlamento.

