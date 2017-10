Pa lider di MEP bira formado y despues Prome Minister ta algo grandi pe

Durante un entrevista cu lider di MEP , formado y futuro Prome Minister di Aruba Sra. Evelyn Wever – Croes kico ta su sentimento pa cu e retonan cu e tin su dilanti pa bira Prome Minister femenino pa Aruba.

E ta un honor hopi grandi, como Arubiano, como hende muhe e ta un sentimento hopi special y esaki ta bin cu su emocionnan. Pero esey mester wordo hala un banda, ya cu tin trabao pa haci. Ta spera cu esaki ta un inspiracion pa otro hende muhenan cu ta bisa cu nan por haci algo, cu en berdad nan por haci esaki.

No tabata facil, ya cu añanan e discusion entre Sra. Wever y Sr. Oduber no tabata esun di mas bunita, pero respet mutuo, ta e base di un respet pa futuro. Definitivamente, nan tabat atin un paar di combersacion inoficial pero prome cu esey a topa cu otro, combersa pa prome biaha den nan bida. Naturalmente e ta un realidad cu mester biba cun’e, pero mescos cu cualkier otro compromiso mester surpasa tur cos. E mas importante ta cu e respet mester t’ey y e confiansa na caminda lo traha ariba dje. Esey ta e realidad, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.

E union ta haci forsa aworaki, Aruba tabata falta di e union den politica y esey tin su refleho den comunidad. Aruba ta un pais asina chikito y bo ta mira famianan ta wordo ranca for di otro pa motibo di politica. Awo mester haci cambio den esey. Aruba tin su retonan dilanti, Aruba mester tin un gobierno stabiel. E unico cu por haya un gobierno stabiel, irrespecto di e colo cu e ta, e mester ta riba union. Y ta trahando e base pa e union, e base pa e confiansa. E ta tardando un poco, pero pa motibo cu kier haci e palabracionnan bon y di adelanta. Bo no kier start sali y na caminda ta trompica paso esey no ta cumbini, ni e pueblo y ni e politiconan, y e ta kibra e confiansa mas. Nan tin un responsabilidad grandi awo y e ta tuma hopi. Pero si ambos cabayero cu nan comision y pa MEP tambe tin su comision, no cu e ta bay facil, pero e ta bayendo bon y esey ta importante.

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta spera cu e señal cu wordo manda eyfo, ta cu e hende muhe tambe por. Esey ta conta pa tur otro hende muhe, cu loke bo propone bo mes, bo mester por hacie. Kisas mescos of miho cu e hende homber. E hecho cu ta un hende muhe, no mester pensa cu bo no por logr’e.

Loke cu nan kier trece tambe, ta e nucleo familiar. E famia ta importante, e diversidad manera cu tin den e grupo aki, ta locual cu mester hiba e pais dilanti, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.