Pa ley tur hende mester paga impuesto pa loke e trece Aruba

Director di Aduana, Sr. Roderick Croes, ta papia rib’e asunto di biahamento caminda personanan ta wordo cobra dimas na belasting.

Segun sr. Croes, ley ta bisa cu tu cos cu drenta Aruba, mester paga su impuesto. Despues di esey tin excepcionnan cu ta por ehempel maletanan di biahero cu personanan ta hiba personalmente. Tur otro cos cu drenta cu a wordo cumpra afo mester paga su impuesto. Pa esakinan, mester tin su factura y e ta keda na e prerogative di Douane pa cobra e belasting. Den e caso cu no ta algo cu a wordo cumpra afo, mester demostra cu ta algo persona cu a wordo hiba caba. E berdad ta keda cu localnan so ta wordo cobra, pasobra turistanan ta bin y bay cu nan pañanan, mientras localnan ta drentando cu esakinan. Nan un vrijstellingslimiet di 400 florin of 240 dollar. Gobierno den pasado a dicidi pa duna e suma ey p’asina duna hende oportunidad pa cumpra den exterior tambe. Di otro banda, mester proteha tur e comerciantenan. Sino tur hende ta bay, cumpra y bin cu tur cos.

Ley ta bisa cu mester paga impuesto, mescos cu comerciantenan ta paga impuesto pa loke e ta trece Aruba. Tambe tin e personanan cu ta bin di bishita pa bende productonan akinan y despues bay bek. Si e tin un caracter di comerciante, nan lo descubri esaki. Te hasta a bin cu regla nobo cu ta pidi nan persoonsnummer, pasobra nan por te hasta bin cu producto pa bende, nan ta paga nan impuesto, nan ta sigui, pero toch nan ta concuri hunto cu e comerciantenan na Aruba sin cu nan ta paga belasting, sin cu nan ta registra na Camara di Comercio, etc. Y nan a stop esey dor di exigi tur e rekisitonan p’asina por proteha comercio na Aruba. Nan ta evalua tur hende, pasobra nan ta traha a base di e risiconan. Nan kier controla eficientemente. No ta tur hende por wordo controla cien porciento, pero nan ta haci nan esfuerso pa saca afo e hendenan cu mester wordo controla.

Sr. Croes ta sigui splica cu e cobransa di 400 florin o 240 dollar ta pa persona. Antes tabatin derecho riba dos liter di alcohol y dos slof di cigaria, pero Gobierno den pasado a bin cu pensamento pa duna biaheronan e vreistelling di 400 florin cu nan cumpra na Douanewaarde. Y pa comensa esey, nan a baha dos liter pa un liter di alcohol y dos slof pa un slof di cigaria. E ora e biahero ta hay’e den balance entre e derechonan cu bo e tin pa alcohol y cigaria y e derechonan pa trece productonan cu a wordo cumpra. Pa evita discusionnan innecesario cu Douane, nan ta duna e biaheronan e facilidad pa registra nan cosnan kinan. Esaki no ta un obligacion pa ley, simplemente cu e ta un facilidad pa evita biaheronan haya discusionnan cu Douane. Nan ta recomenda pa tur biahero warda nan recibo, haci declaracion, paga y laga Douane controla segun ley.

