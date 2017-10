Pa kibra un CAO mester cana e caminda legal

Abogado di FTA, Sr. mr. Hose Figaroa e paso cu RBC Bank kier tuma pa kibra e CAO na mita caminda e lo mester bay Corte. Abogado mr. Figaroa ta splica mas ariba esaki.

E caminda legal ariba su mes ta e acuerdo. Na momento cu e partidonan a yega na un contrato colectivo, a firma e acuerdo aki. Ambos tin e obligacion legal pa cumpli cun’e. Loke a sosede ta, cu un paar di luna despues cu banco a bay di acuerdo cu cierto beneficionan, banco unilateralmente a dicidi cu e no ta sigui cu esaki mas. FTA a manda un carta mustrando ariba e hecho, cu tin un acuerdo cu mester wordo respeta y cu no por kibra esaki na mita caminda.

Pero banco unilateralmente a manda un carta, unda e ta informa cu e ta termina e beneficionan aki y esey ta motibo di e welga. Legalmente, loke banco ta haciendo no ta corecto. Pero aworaki, ta bezig cu e accion sindical. Pero banco a bisa si di lo bay Corte, pa tuma Corte su opinion pa si por elimina e articulo aki no.

Di parti di sindicato, nan no tin problema cu esey basta cu te ora cu Corte tuma decision, e beneficionan mester keda vigente. Y esey ta loke banco RBC no kier respeta. E ta elimina e beneficionan y despues bay Corte, cual a hiba na e accion di diamars, segun mr. Hose Figaroa, abogado di sindicato FTA.

Si e banco ta pasando den problemanan financiero, mr. Figaroa no por bisa, ya cu e informacion aki no a wordo duna nan nan. Di banda di banco, nan ta di opinion cu door cu nan a elimina esaki pa e clientenan, mester elimina esaki tambe pa e trahadonan. Pero segun mr. Figaroa, diferencia ta cu banco no tin un CAO firma cu e clientenan.

Probablemente e caso cu e compania kier cuminsa, cu si e por saca e articulo aki, lo por bira un caso largo. Pero si e compania kier cuminsa un caso contra di e trahadonan, esey si lo bay ta un caso mas cortico. Asina mr. Hose Figaroa, abogado di sindicato FTA, a finaliza bisando.