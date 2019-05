Pa hopi aña no tabata tin e ley di ARBO na Aruba y awo a adapte na nos situacion local

Franklin Kock ta elabora tocante e ley di ARBO

Na Aruba ainda no tin e ley di ARBO, e ley cu ta regla circunstancia na pia di trabou. Pa varios aña tabata tin comisionan cu tabata discuti e introduccion di e ley di ARBO pa Aruba. Na 2006 tabata tin un comision bou di direccion di Salubridad Publico. Na 2007 a manda un concepto di e ley pa gobierno, pero nunca a haci nada cu ne.

Na e ultimo comision cu sra Flora Petronilia a participa, a uza e ley cu tin na Hulanda caba y a adapt’e n’e situacion local. E concepto ey lo ta un di e prome ley cu lo trata durante e Dialogo Tripartiet Social Laboral. E ley di ARBO ta hopi importante pasobra e ta regla circunstancia na pia di trabou, e ta bay tene cuenta cu aspecto di trabou cu por stroba e trahado den su salud, su siguridad y su bienestar. Anto e ta purba porteha e trahado.

Y con e ta haci’e ? E ta forsa e dunado di trabou pa traha hunto cu e su trahadonan pa bin cu un maneho riba circunstancia na pia di trabou, esta e (RIE) Risico Inventarisatie en Evaluatie. Kiermen cu e dunado di trabou ta hay’e obliga di bay evalua tur e riesgonan den su compania y propone medidanan si un peliger presenta, mester por sa con ta solucion’e. E maneho ey mester pone preto riba blanco y cu envolvimento di e trahado.

E sistema aki ta bay pone e trahado sinti su mes mas motiva pa bay trabou, paso e tin un contribucion den e maneho. Manera e situacion ta aworaki, no tin niun ley cu ta forsa e dunado di trabou bin cu un maneho na unda e tin cu envolve e trahadonan.

Cu e ley di ARBO, e trahado su motivacion y produccion lo bay subi y si esaki sosode e compania su exito lo ta mas halto.

Dicon a tarda pa introduci e ley di ARBO ? E ley aki ta pone cu e dunado di trabou tin cu bay saca placa pa duna e trahado experticio pa e por traha den un sistema nobo. E parti financiero a hunga un rol den e tardansa di e ley.

Hopi hotel si tin e ley caba door cu nan tin gerencia Mericano y nan si tin e ley caba, aunke nan no ta obliga pa uz’e nan ta haci’e toch.

E ley aki ta bay conta pa tur trahado, no solamente den sector priva pero tambe sector publico. Siguridad y salud ta na prome lugar.

