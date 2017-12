Pa hopi aña e clase trahado a wordo laga un banda y mester bin cambio den esaki

Presidente di Parlamento, Sr. mr. Juan Ady Thijsen ta splica kiko e ta sinti cu mester bay duna atencion pa e cu e tema di labor.

Semper mr. Ady Thijsen lo duna su sosten na e minister di labor y di parti di e parlamentarionan, cu ta bay den e comision di Labor, y presidente lo kier papia cu e sindicato y gremionan. A yega e momento cu cambionan mester wordo haci y Sr. mr. Thijsen tin planes pa loke ta labor. Tin leynan nobo cu mester bin. Ta den un era nobo y no mester lubida e clase trahado. E ta sinti cu e clase trahado a wordo laga na caya, durante hopi aña. A yega e momento, di parti mr. Thijsen, y como presidente di parlamento, lo haci tur lo posibel pa hiba e proceso aki. Si e minister bin cu leynan, parlamento ta atende nan den parlamento y bin cu leynan di iniciativa. Ta e momento adecua pa haci esaki.

Articulo 16.13X ta un ley hopi disputabel y di banda di comercio, doño di trabao ta sinti cu mester bin unc ambio den esey, aunke sindicato ta bisa cu no. Pero como abogado specialisa dne labor, e ta haya cu e no ta necesario, e ley ta bon Pero si por amplia e ley, pero no kit’e. Pero ta keda na e partidonan, e ta bon pa bin cu instututo cu lo por duna contenido na dialogo nacional y social cual ta un fundacion di labor, cu por haya miho acuerdonan cu otro y vooral den cosnan asina aki.

Pero pa locual ta e articulo en cuestion, e ta algo hopi sigur esencial pa por papia ariba y pa bisa kico ta bay haci cun’e.

Tin un ley cu a wordo pasa na 2013, cu ta bsia cu si dunado di trabao no ta cumpli cu leynan laboral, nan por wordo sanciona. TIn hopi cosnan pasando ariba e mercado laboral, unda e trahado ta victima di esaki y nada ta wordo haci. Bin cu ley ta uno, pero pa bo tin cu ehecuta e ley, pa asina e ley por duna loke ta e meta di e ley aki. Si e meta ta pa proteha e clase trahado pa loke ta trata pa trapa ariba su derecho door di no cumpli cu leynan, mester bin cu sancion y esey no wordo haci, cu no ta cumpli cun’e. Dialogo mester bay den un otro forma, pero no cu gobierno den dje. Dunado di trabao y e clase trahado. Nan dos ta hunto y despues bin cerca gobierno. Segun mr. Thijsen cu esaki ta e miho manera.

Lo ta bon pa bin cu un comision pa profila kico ta e preocupacion, pa cual Sr. mr. Thijsen a bisa cu ta p’esey mester bin cu un fundacion. Lo tin diferencia di opinion entre dunado di trabao y e clase trahado, nan ta yega na consencus. Ta cera un acuerdo social, e ora ta toca e minister. Pero e minister cu tin e maneho, pero semper ta haya cu e parlamentarionan, pro haci cambio. E minister por bin cu ley y maneho, pero den parlamento e ta wordo aproba. Den e caso aki, parlamentario semper por haci cambio ariba esaki, ya cu nan ta aproba, nan ta bin cu amienda. Ta cuestion di papia cu otro, dialoga cu otro, segun Sr. mr. Juan “Ady” Thijsen, Presidente di Parlamento.