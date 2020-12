‘Pa hopi aña caba cos no ta cana bon na Interport’

Empleadonan na Interport a sali for di 8’or di mainta diabierna pa protesta pasobra no ta contento cu decision di compania pa na ultimo momento dicidi di keda sin paga bonus, cual mayoria di nan tin regla din nan contract individual, y cu nan ta cobrando pa varios aña caba. Tin par di siman na mesa cu e compania pa atende cu diferente problema segun Tyrone Bremo di sindicato FTA, anto e pregunta cada bes tabata bini dilanti riba con ta para cu e bonus, kico ta bay wordo paga.

Den tur reunion e compania a laga sa cu lo haci su maximo esfuerso pa por paga esaki, pero par di dia pasa trahadonan a haya un email indicando cu no lo paga esaki anto duna nan un bon di Superfood. “Esey no por. Nos a pidi intermediacion di gobierno, nos a sinta na mesa y hunto cu mediador, e compania a duna un oferta di algo un tiki mas, cu tog ta hopi leu di loke trahadonan ta custumbra di haya. Nos ta consciente cu esaki no ta e miho tempo pero bo mester por trata bo hendenan cu respet,” segun sr. Bremo.

E forma di dicidi di un dia pa otro, of suma di placa cu kier duna basa riba solamente bo pensamento of posicion pa scapa placa, no ta full corecto. “Nos tur tin cu bay dilanti den esaki, e no ta di un banda,” sr. Bremo ta expresa. Interport ta bisando cu unilateralmente nan kier cambia condicionnan di trabao segun sr. Bremo ta splica, anto esey no por.

“Tur cos mester bay den un acuerdo mutuo hunto cu e trahadornan. Mi a reuni cu representante di e compania dos biaha caba, nos a haya un ultimo oferta cu ta bezig ta delibera cu miembro si ta tuma esaki pa nos por sigui, mi ta premira nos ta bay yega na un solucion si,” sr. Bremo ta bisa.



Perdida grandi ultimo cinco aña

Cos no ta canando bon na Interport pa e ultimo cinco aña aki nan a sufri hopi perdida, y ora cu mustra cifra tog por mira cu nan a gana un tiki mas e aña aki compara cu 2019. “Nos no ta wak kico nan tin den nan saco, nos kier pa nan trata hende drechi,” sr. Bremo ta expresa. E hecho ta pa tin mas miho comunicacion y purba yega na algo anto no dicidi mesora cu no ta paga nada of cu ta paga loke nan ta haya ta bon. “Nos sa den ki tempo nos ta, pero esey no ta haci cu e respet mester stop,” segun sr. Bremo.

