Pa hopi aña caba Aruba no conoce un marcha sindical riba Dia di Labor

Dia 1 di Mei tur sindicato y tur trahado ta suppose di bin hunto, pero Aruba pa hopi aña caba no ta conoce marcha unda sindicatonan ta expresa nan inkietud na e dunado di trabou y gobernantenan.Sr. Hubert Dirks, presidente di FTA ta elabora ariba esaki.

Pa yega na tin un dia manera 1 di Mei como un dia memorabel e ta basa riba luchanan grandi unda cu hopi morto a yega di cay rond di mundo, pa motibo di abuso, inhusticia social, caminda hende,muhe y hombernan a wordo masacra anto pa hopi tempo.

Door di un lucha awor aki tin oracion internacional di labora, pa yuda pa mantene un balance entre e poder social, capital y politico y como organisacion sindical FTA ta kere cu na Aruba tin sintomanan unda cu siguridad social ta den peliger. Cu esaki e ta referi na fondonan di pension, AZV, SvB y e trato unda cu placa di e trahado y di e economia ta bay den fondo aki.

Den sentido aki mester tin un calidad di bida mas halto y un trato mas husto pa e trahado caminda cu e mentalidad di e dunado di trabou anti sindical ta wordo condena totalmente riba esaki , anto tin un actitud anti sindical feroz na Aruba, segun Sr. Dirksz, presidente di FTA.

Trato di trahado inkeribel, falta di inversion den e capital humano siendo cu e trahado como producto mester tin un inversion mas grandi riba dje, caminda cu un trahado cu no ta contento no por duna e calidad di servicio y un trahado cu tin su famia den situacion social dificil y tambe esaki ta mustra riba un criminalidad cu ta keda aumenta.

En berdad cu pa haci e trabou den industria turistico no ta rekeri hopi estudio, pero loke mester tin pa e trabou ta vale mas cu studio, unda mester tin un curason, actitud y un mentalidad pa duna e servicio di calidad humano , anto riba esaki Aruba ta bayendo atras y e industria no kier inverti den dje.

Tin diferente situacion caminda cu hopi trahado local ta na cas y trahado stranhero ta na trabou. Pero tanto trahado local y stranhero ta wordo explota tur dia, y Departamento di Labor no ta haci nada pa cue saki. Tin hopi situacion anto dia 1 di Mei mester wordo refleha e posicion di trahado pa dunanan un miho calidad di bida, pasobra sin nan bo ta manca e comunidad.

Un trahado bon prepara cu siguridad, e ta miho pa e pais. Pero mester compronde y reconoce cu na Aruba tur e instancianan concerni a faya, por ehempel riba contractnan di corto duracion, ley di uitzendbureau cu no ta wordo respeta, siguridad na trabao no tin control, accidente na trabao ken ta controla? Construccion ta tuma luga sin control, contractnan di ILO ta wordo respeta? Unda nan ta y unda e control ta?

Den todo caso, e situacion na Aruba no ta facil aunke no ta pio cu paisnan den e region pero toch tin sintomanan hopi malo, nos calidad di bida ainda ta bon pero tin un bestaansminimun cu ta 2.200 pa persona, luga cu tin un salario minimo di 1700 florin, cual ta crea un deficit di 500 florin tur luna..

E pregunta ta con e trahado por biba di e forma ey.

Pa ultimo ta laga e reflexion riba dia 1 di Mei pa tur e trahado reflexiona riba nan balor den comunidad, como trahado ehemplar, cu ta etico y ta cumpli cu su trabou pero cu ta wordo respeta y ta exigi respect y tambe cu e sindicatonan ta invita na disfruta dia di trahado y wak si por bin sinta hunto y manda un mensahe cla tanto na gobierno y dunado di trabou y e lucha cua wordo hiba pa trahado di hopi tempo pasa te awe dia. Y e flexibilisacion laboral ta inacceptabel, segun Sr. Hubert Dirks di sindicato FTA.

