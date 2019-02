Pa haci evento na Palo Marga por entrega peticion na DIP y para responsabel pa evento tambe

Durante di un conferencia di prensa cu a tuma luga na DIP conhuntamente cu Director di e departamento Sr. Haime Croes, Minister encarga cu Infrastructura Sr. Otmar Oduber a presenta e situacion actual di Palo Marga. Gobierno ta sali for di e punta di bista cu e intencion no ta pa perhudica e deporte di auto di careda, pero esaki mester bay na un forma structura, responsabel y ordena. Pa e motibo aki tur persona interesa pa organisa un careda of evento riba Palo Marga Raceway Park por entrega peticion na DIP pa bin na remarca pa esaki. Semper y cuando e persona cu haci e peticion ta para responsabel pa e evento.

Minister Oduber a splica cu e tereno unda cu tin Palo Marga ta un huurgrond di Gobierno y ta responsabilidad di departamento DIP pa percura cu esunnan cu ta carga responsabilidad eyriba ta percura pa e siguridad na momento cu tin evento na e sitio. Pa cual Minister Otmar Oduber a enfatisa cu tanten cu no tin ningun hende no asumi e responsabilidad aki, ta Pais Aruba y DIP como esunnan encarga ta esun cu ta carga e responsabilidad. Durante e ultimo añanan no tabatin un hende cu ta para responsabel pa e pista, niun hende tabata paga e huurgrond cu ta di Pais Aruba, y pues ningun hende ta parando responsabel pa locual cu ta sosode na Palo Marga Raceway Park.

Recientemente un situacion a tuma luga unda cu despues di control tabatin un gran cantidad di criadero di sangura na e sitio, cu por a bira epidemia pa Pais Aruba. Buscando e persona responsabel pa esaki y pa e limpiesa a resulta cu ningun persona ta carga e responsabilidad pa e sitio. Y pues mientras cu e ta un tereno di Gobierno, ta Gobierno ta esun cu ta keda responsabel si algo mester pasa, y no por sinta warda pa algo sosode pa despues lamenta. Cual te na e momentonan aki ningun persona ta cargando responsabilidad di uzo di e sitio.

Gobierno y DIP ta habri pa tur hende cu kier organisa evento, semper y cuando esaki ta sosode na un forma structura y cu ta garantisa siguridad na tur cu ta asisti e evento.

