Pa FTA flexibilisacion no ta un opcion

Cualkier trahado cu ta sinti cu na su trabou tin problema pa pago di salario, semper por tuma contacto cu SVb pa mira si ainda e compania unda cu bo ta traha ta den problema pa pago di salario. Si e compania ta haya subsidio di salario, tur luna e empleadonan mester firma un formulario. Esaki ta loke cu Hose Figaroa, vicepresidente di FTA a declara.

Mester tene cuenta cu na momento di firma e formulario di trabou, e trahado tambe ta bay di acuerdo cu reduccion di orario di trabou. “Si bo compania ta bay bon, bo no mester firma e formulario. Pero si bo hacie toch bo ta hinca bo mes un problema legal.”

Si situacion a drecha y no ta ricibi subsidio di salario, e doño di trabou mester pagabo 100% di salario. Por pidi bo cooperacion, pero e no ta obligatorio. Na hotelnan e situacion a normalisa y eynan tin acuerdo cu asina e situacion bira normal, ta bay bek na e salario di antes y inclusive a duna e aumentonan cu tabatin wanta. Y esaki ta inclui e beneficionan secundario. Pues sector hotelero y algun otro empresa a normalisa.

Nan di FTA ta duda cu tin empresa ainda cu ta den necesidad di subsidio di salario, di esnan cu nan ta traha cu nan, pero tin forma pa controla esaki cu SVb. Pa esnan cu no ta organisa, Figaroa a bisa, ta keda na nan mes pa sali pa nan situacion. E ta compronde cu como trahado individual por ta fastioso pa acerca un dunado di trabou. El a keda enfatisa cu como trahado no ta obliga pa coopera, si e empresa su situacion a mehora. E subsidio di salario ta mara na entrada di e negoshi.

Lok FTA ta preocupa cu ne ta e tema cu lo bini den e proximo lunanan na discusion, cu ta flexibilisacion di leynan laboral. Esaki ta algo cu ta aparece den e Landenpakket, unda cu ta pidi pa sondea e posibilidad ya menciona. FTA su posicion no ta cambia, esta flexibilisacion no ta un opcion na e momentonan aki. Den sector Horeca e trahadonan sindicalisa a logra mantene tur hende na trabou. Esaki ta debi na e empresanan y e leynan cu ta mustra na ki momento y con por kita hende for di trabou. Si no tabatin e leynan aki, awo Aruba lo tin un desempleado enorme. Aruba mester ta gradici na e leynan aki y mester trata di mantene nan. FTA no ta mira cu e leynan laboral ta stroba e economia. No ta kere den haci e situacion mas facil pa retira un hende. Si tin empleado no ta funciona, por djis demostra esaki. “Produccion di e trahado ta sumamente importante.”

Na Hulanda oposicion a critica flexibilisacion cu a causa hopi problema. FTA ta dispuesto pa papia y mira cu loke tin awo funciona mas eficiente posibel.

