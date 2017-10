Pa falta di planificacion Proyecto Green Corridor lo keda cla te na 2018

Green Corridor ta den su fase final, segun e raportnan di observación ricibi, pa cual Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica.

Tin diferente partinan cu e contratista mester finalisa e trabao, y bon acaba. E trabaonan grandi ta haci y pa fin di 2017 e acabadonan ta finalisa. Despues di esey lo bay na parti interno mes y pa Januari of Februari 2018, e proyectonan aki lo ta administrativamente y físicamente cla. Un di e motibonan pa cual e proyecto no a keda cla na Augustus ta cu tin varios parti di e planificacion cu a tuma luga y e trabaonan cu no a bay bon. Un otro motibo ta cu a dal dos biaha den e kabel di 60Kv di Elmar. Esaki tambe a trece retrasonan den e proyecto.

E proyecto no tin gastonan extra pa país Aruba. E ta un problema pa e compania mes, pasobra e no ta haya su pago segun e ta premira pa haya. Sr. Croes a desmentí cu a cambia di compania pa Green Corridor. E mesun compania ta trahando ariba Green Corridor. Loke a pasa cu Odinsa, na momento cu Motta a haya e trabao di Watty Vos Boulevard y Odinsa cu Motta ta traha hunto ariba consecionnan na Colombia. Odinsa a wordo cumpra door di e compania Archos, unda cu e ultimo aki a haya e maneho total di Odinsa. Na Colombia el a cambia full e gerencia di Odinsa y nan tin un partnership cu Motta. Y Motta tabata di tuma over e proyecto na Colombia. Pero esaki no a tuma luga. Dus Motta a keda cu Watty Vos Boulevard y Odinsa a keda cu Green Corridor.

Unico cos cu ta proteha pais Aruba ta e contract cu tin firma. Esun cu cumpra e compania tin cu cumpra e contract.

Gobierno tabata prepara un destaho publico cu documentonan. Esun cu e miho prijs ta haya e trabao, y si tin retraso tin cost overrun pa gobierno tambe. Pero esaki ta un PPP, cu a bay via un DBFT contract, unda cu e riesgo di diseño, construccion, mantencion a wordo transferi pa sector priva. E financiadornan ta wak e diseño, mantencion pa e proximo 18 añanan y nan ta haci un financial forecast. Pais Aruba ta paga solamente bou di dos condicion. Uno ta cu e caminda ta cla pa ser uza y cu e ta traha ariba un calidad internacional. Den e caso aki tabata programa pa e prome pago di disponibilidad (availibility payment) mester a tuma luga na september. Ora cu bo haya retraso bo no por cumpli. Den e caso aki, e caminda no ta available pa uza. Y esey kiermen cu e contratista no ta haya su pago. Y esaki pa e financiadornan tambe ta un problema ya cu nan no ta hayando nan placa. Actualmente e contratista ta bou di un presion enorme, no solamente di pais Aruba, pero di e financiadornan mes, segun Sr. Croes a splica.