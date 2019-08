Pa evita mal entendemento DNM ta aclaria e conseho cu nan a duna Minister riba e solucion pa e maneho di desperdicio

Den un entrevista haci na director di DNM, Sr. Gisbert Boekhoudt a splica un poco riba e conseho cu DNM a duna e minister concerni pa loke ta trata e desperdicio cu ta caba riba dump di Parkietenbos.Director di DNM su conseho ta enfaticamente pa un solucion riba termino cortico. E solucion ta, riba termino cortico, un convenio cu e compania Ecogas pa 2 aña. Pero no a bisa of sugeri cu solamente e compania Ecogas ta esun cu ta bin na

remarca pa e solucion pa termino largo. E seleccion di e metodologia di procesamento di sushi mester bay na un manera mas moderno y cu ta brinda solucion duradero. Aruba a sali cu un RFI (request for interest) -pa bin cu un solucion mas duradero cu ta uno di waste to energy. Minsterio ROIM a pidi pa un conseho di categoria di emergencia, un spoed advies,

pa e solucion riba termino cortico pa percura pa e sushi cu ta caba riba e dump na

Parkietenbos stop. Asina cu e bulto ta menos cu 70%, lo dirigi e parti di comercio

y sushi di cas pa companianan cu ta gescreen localmente pa procesa e sushi menciona.

Den e proceso aki, di termino cortico, ta 3 compania tin cu ta haci e tipo di trabou desea. Di cual e compania Ecogas tawata esun cu tin un sistema avansa pa acapara e problematica. Basa riba e investigacion y eventual evalucion di parti di e comision, di cual DNM a forma parti di dje, a recomenda pa cera un contract di 2 aña pa e solucion transcuri di termino corto, pa fase transitorio y depues pa scoge esun pa termino largo. Riba termino largo, uno sostenibel y mas moderno ta caminda companianan por a participa na e proceso, RFI y RFP. Land Aruba a tuma e rumbo pa bay segun e indicacion di e resultado di e RFI, cu ta waste to energy. Pa percura pa e ta parti di e tendencia mundial, e comision tambe a recomenda pa implementa un parti di e solucion segun e principionan di economia circular. Kico esaki ta significa? Cierto sushi lo bin na remarca pa uza di nobo. Esaki ta e parti inicial di procesamento di waste to energy. E concepto ta cu desde comienso di e uzo di e producto, bo ta planea pa e no bira sushi. E parti cu ta bira sushi ta zorg pa companianan por uz’e di nobo, asina ey poniendo e bek riba mercado pa uzo of benta. Esaki ta un tendencia mundial con pa anda cu desperdicio, of mihor ainda, pa e no bira sushi pero keda na estado di uzo un biaha mas. DNM kier a trece e aclaracion aki dilanti pa evita un mal comprendemento con e proceso a cana relaciona cu e solucion di Aruba su maneho di desperdicio.

Comments

comments