Pa esnan cu a haya COVID-19 caba ta recomenda un dosis so di vacuna

Mundo henter dia pa dia ta siña mas di e virus SARS-CoV-2 cu ta ocaciona COVID-19. Continuamente investigacionan ta tumando luga y a base di resultadonan cu sali, manehonan riba tereno di prevencion of vacunacion ta wordo adapta. Recientemente a sali un recomendacion pa cu vacunacion di esnan cu ya a bin den contacto cu e virus SARS-CoV-2 y a recupera di esaki.

Manera cu ya ta conosi esnan cu a bin den contacto cu e virus di COVID-19 y a recupera, nan curpa na un momento ya a reacciona y traha anti-curpa contra e virus aki te na e punto cu e persona a recupera.

Manera tur otro malesa viral e persona lo ta proteha pa un temporada. E pregunta ta pa cuanto tempo? Riba e pregunta aki e scientificonan no tin e contesta concreto ainda, pero loke nan sa ta cu sigur pa 6 luna e persona lo ta proteha segun resultado di evaluacionnan. Esaki ta e motibo pakico ta introduci un cambio den e maneho di vacunacion pa cu esnan cu den e ultimo 6 lunanan cu a pasa a haya COVID-19 y a recupera. Es cu tawata positivo pa COVID-19 den e ultimo 6 lunanan cu a pasa ta wordo recomenda pa tuma unicamente un dosis di vacuna como un booster pa mantene nan defensa halto.

E recomendacion aki no ta pa esnan cu ta kere cu nan a haya COVID caba, tampoco pa esnan cu ta sufri di malesanan cu ta comprimi nan sistema di defensa of nan sistema inmunologico.

Estudionan a mustra cu es cu a haya un dosis di vacuna despues di tawata positivo pa COVID-19 su anti-curpa ta aumenta drasticamente atrobe, mas cu un persona cu no a haya COVID ainda y a ricibi su prome dosis. P’esey e recomendacion aki ta unicamente pa esnan cu por medio di un test positivo por verifica cu nan tawata positivo pa COVID. E recomendacion aki no ta pa esnan cu ta kere cu nan a haya COVID caba, tampoco pa esnan cu ta sufri di malesanan cu ta comprimi nan sistema di defensa of nan sistema inmunologico.

E personanan cu mester sigui tuma dos dosis di vacuna ta esnan cu ainda no a haya COVID-19, esnan cu a haya COVID-19 mas cu 6 luna atras y esnan cu ta sufri di e siguiente malesanan of tin e siguiente condicionan di salud.

• Patient cu un tumor maligno diagnostica den e ultimo 5 añanan

• Patient cu problema grave di rion of cu ta dialisa

• Patient cu a caba di haci transplante di organo of beenmerg

• Patient cu un condicion primario di deficiencia inmunologico.

Riba pashentnan cu e condicionnan di salud aki riba menciona, na e momento aki tin estudionan tumando luga riba nan respuesta inmunologico despues di vacuna. Si ta nesesario pa cambia e maneho despues cu e resultadonan di investigacion drenta. Lo informa esaki debidamente, manera nos a bin ta haci esaki continuamente.

