Pa erornan haci hospital nobo lo keda cla na 2019

E tema di hospital nobo ta keda un tema delicado pa papia di dje pa cual Sr. Frendsel Giel, director di Aruba Investment Bank ta splica mas di e desaroyonan cu a pasa cu e proyecto aki.

Aruba Investment Banl ta traha e hospital segun criterionan cu usuarionan ta pone y den e caso di hospital, ta Land Aruba y Land Aruba ta esun cu mester percura pa tur su autorisacionnan necesario y AIB ta percura pa na un manera transparente bisando, kico ta loke ta necesario? Den e caso aki, tabata e camber di operacion cu a keda afo. Despues gobierno a pone acerca, Landslaboratorium pa cual mester a traha e espacio necesario y a bin tambe otro criterionan segun normanan Hulandes acera y recientemente na 2017 a agrega e ICU y Medium Care Unit nobo, cu mester wordo ubica den e di 5 piso cu tabata den un construccion basta avansa caba. E ora mester a reubica nan y tene cinco piso reserva pa esey. Tur eseynan tabata tin gasto hunto cu nan, pa loke ta e desaroyo di e hospital. Dus esey a cuantifica tur, pone ariba papel y entreg’e na minister y pa esaki acudi na Parlamento busca su aprobacion necesario.

E minister a yama nan y bisanan pa dun’e e datonan pa support e aumento aki, AIB no tin problema den caso cu wordo yama pa presenta y mustra e informacionnan necesario, ya cu na final ta placa publico cu ta paga e huur. Dus mester ta transparente pa entrega informacionnan y kico ta tras di e aumento aki. Sr. Giel ta di opinion cu ta e minister mester sa ki caminda e mester cana y sigura si e fondonan aki ta wordo distribui of no.

Mas aleu, Sr. Giel a splica cu e hospital a sufri un retraso, caminda cu enbes e habri na Mei 2018 y awo lo habri na Augustus 2019. Motibo di esaki ta cu, mester para un rato ya bo mester tin siguridad unda ta bora y unda ta pone tur cos. Y no tur ora nan dos a cana hunto. Y na di dos luga, e cambionan pa laboratorio, e cambionan pa OR y e cambionan pa ICU, tur tabata tin impacto ariba e proyecto ariba su mes. E ora tin extension di tempo, cu ta deliver completamente.

Na Juli a entrega e new bedtower, tambe nan a entrega e oficinanan di dokter, e warehouse totalmente nobo y full un energy plant cu por supply e hospital aki, en caso cu Aruba su coriente cay afo, e ora hospital ta keda full operacional, segun Sr. Frendsel Giel, director di Aruba Investment Bank.