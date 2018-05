Pa drenta mester cumpli cu e puntonan stipula den e MOU

Corsou a habri su fronteranan, door cu coalicion a dicidi esey. Esey ta a base di decisionnan den coalicion na Corsou. Aruba su fronteranan ta habri, pero pa drenta nan mester por cumpli cu e tres puntonan stipula den e MOU. Minister Chris Romero, di Transporte ta elabora ariba esaki.

A pesar cu Aruba tambe tin coalicion, nan ta para firme cu otro. Coalicion ta eens cu no mester ta business “as usual” di con e tabata ta. Tabata tin hopi cosnan iregular cu tabata tuma luga y gobierno kier preveni esaki. Corsou tambe kier a haci esey, y un delegacion a sali di Aruba y Bonaire pa bay Corsou pa sinta hunto na mesa cu Venezuela, pa asina delibera y trece e reglanan cu ta bay tuma luga. E diferencia ta cu Corsou a tuma su decision a base politico. Pero esey no ta cambia cu kico ta bay wordo stipula den e comisionnan cu ta reuniendo cu otro. e puntonan cu wordo treci dilanti y yega na acuerdonan, esey ta kico ta bay wordo reenforsa eynan. E unico diferencia ta cu pa motibo politico nan a habri fronteranan y esey no ta sosode na Aruba, pasobra cu Aruba ta para ariba cu e mester ta wordo haci responsabel y cu acuerdo di tur partnernan concerni.

Den e MOU cu a wordo firma, tin diferente articulonan ta para cu pa e frontera pro wordo considera habri, bo mester por cumpli cu e diferente puntonan ey. Esey ta e puntonan cu por bisa cu nan ta bezig ta reuniendo ariba dje. Enberdad e MOU a wordo firma pa habri e frontera, pero no por habri e frontera ainda tanten cu Venezuela no por cumpli cu e puntonan den e MOU, Aruba no ta acepta di niun banda, pa e dia di mañan nan no dal e frontera cera atrobe, sin cu tin motibonan valido. Aruba si lo zorg pa cumpli cu e puntonan firma den e MOU y asina no crea pa e dia di mañan nan tin algo pa habri ariba Aruba.

E fronteranan ta habri, ta berdad, pero pa bo por drenta, bo mester cumpli cu e tres articulonan cu ta hinca den e MOU, segun minister Chris Romero a bisa.

