Recientemente, como Presidente di Comision Fiho di Enseñansa di Parlamento y na mes momento representando Minister Endy Croes cu no tabata por ta presente, mi a asisti na un temendo anochi caminda Kiwanis Club of Aruba a otorga pa di 27 biaha e Premio Clint Whitfield na studiantenan di Colegio Arubano cu a sobresali den e aña escolar tras di lomba.

Durante e actividad aki en total 7 studiante a keda premia no solamente pa nan logronan academico durante aña escolar 2022-2023 pero tambe pa nan cualidad y logronan personal. Mi tabatin e honor pa hunto cu Presidente di Parlamento sr. Edgard Vrolijk, Presidente di Fundacion Clinton Whitfield, sr. Harold Pereira, Directora supl. di Colegio Arubano sra. Lixanne Gemerts y Presidente y representante di Kiwanis Club of Aruba, sr. Edbert Schwengle y Indra Pereira pa haci entrega di e premionan.

E premio aki sigur ta forma parti di e meta di Kiwanis pa haci un diferencia yudando nos muchanan crece y ta exitoso den bida. Y e anochi aki sigur a subraya y celebra logronan di exito di 7 hoben cu sigur a y ta sobresali pa loke ta trata nan cifranan. Hobennan cu praticamente 10 y 9 so riba nan rapport. E studiantenan cu a ricibi e Premio Clint Whitfield ta: Christian Balza Jinete- CB1, Karol Rosales García -CB2, Jouelle Farro- HAVO 3, Sanne van Doorn- HAVO 4, Evie van der Sloot- VWO 3 (a ricibi e premio caba na 2020-2021 y 2021-2022), Sammir Sue- VWO 4 y Clinton Roga- VWO 5 (a ricibi e premio caba na 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022).

Hopi special mi a haya e parti caminda cada hoben a comparti cu publico na ki manera nan ta logra ta asina exitoso na scol. Tin ta uza pintamento, otro skirbimento, otro ta planifica debidamente y tin ta just kier ta e miho y cada biaha supera su mes. Hobennan cu na mes momento a keda treci padilanti pa nan mentor cu nan ta hopi creativo y ta ‘think outside the box’. Mi a keda berdaderamente impresiona.

Den mi speech mi a accentua e hecho cu e premio cu nan a ricibi ta un aplauso pa nan trabou duro, perseverencia y disciplina. Mi a subraya cu e anochi ta un anochi caminda e studiante por ta orguyoso di su mes, mayornan orguyoso di nan yiunan y maestronan orguyoso di nan studiantenan, pa a logra ta e miho. Alabes mi a enfatisa na e hobennan cu nan mester ta hopi agradeci na nan mayornan y tur demas personanan cu ta sostene y guianan y a pidinan pa nan uza nan habilidad pa contagia otro hobennan cu nan candela y espirito di exito. Ban spera cu e reconocemento cu nan a ricibi bira un fuente di estimulo pa sigui tin e espirito di exito y pa cada biaha nan tin e deseo di sigui supera nan resultadonan. Mi ta convenci cu esaki sigur lo habri portanan grandi pa nan.

Mi ta gradici Kiwanis Club of Aruba pa e oportunidad brinda di por a forma parti di e bunita anochi aki y pabien un biaha mas na tur studiante, nan mayor y educadornan.