Pa di 20 aña consecutivo RBC Bank ta sponsor di Aruba Little League

Sin sponsor deporte no ta yega leu, y 20 aña sigur sigur ta hopi. Aruba Little League ta masha contento cu RBC Bank, ya cu nan ta kere cu RBC Bank por mira tur e muchanan cu’n directiva, unda cu tur ta traha conhuntamente ta traha pa e muchanan. Sin sponsor no por yega leu.

RBC Bank por mira cu Little League ta un organisacion hopi serio cu tin personanan jong cu ta cuminsa dirigi nan, pasobra cu nan tambe ta mira cu ta kita e muchanan for di caminda. Ta inverti den mucha y siñanan ki balor nan tin pa e comunidad di Aruba. Asina Sr. Rudy Donata di Aruba Little League a bisa. Lo traha duro pa Aruba por titula campeon, tanto den Junior y den Senior. Lo cuminsa trempan, y lo tin algun trainer/coach cu lo cuminsa traha cu nan, e.o. Eugen Kingsale, Williams, Richinel Matos. Ta hendenan cu sa di baseball y pa yuda subi e nivel di baseball.

RBC Bank

Sr. Pierro Raffini, di RBC Bank a splica cu esaki ta den e norma y balornan di RBC, unda nan kier yuda nan comunidadnan prospera y esaki ta door di yuda e hobennan, desde un edad jong pa practica un deporte manera baseball, cu ta hopi popular no solamente na Aruba, pero tambe den Caribe. Asina ta forma hobennan cu ta traha den cooperacion cu otro y den team. Nan ta bira personana integro cu respet pa otro y pa e personananan grandi cu ta hunto cu nan.

SPONSORSHIP

E forma di duna sponsorship e aña aki, y RBC a papia cu Aruba Little League den extenso y di kico ta e necesidad cu nan tin. A subi e suma e aña aki, mirando cu tin un convention cu lo tuma luga. Esaki ta un manera di RBC pa sigui contribui, pa no solamente na e deporte di baseball, preo tambe inverti den nos hobennan, den e pilar, e fundeshi di cada pais. Sr. Rafini a sigui bisa cu nan ta sumamente contento cu e partnership cu Aruba Little League, cu ta 20 aña caba.

Esaki ta mustra cu tin confiansa den e deporte y den loke nan a produci te cu awe. Algun di e peloteronan cu a hunga Little League, nan a forma un carera den baseball, na nivel profesional. Hopi ta e peloteronan cu a bisti e uniform di RBC, representando Aruba den exterior. Esey ta duna RBC un estimulo mas pa sigui cu e partnership aki, hunto cu Aruba Little League.

Sr. Raffini a finalisa felicitando Aruba Little League, como tambe e mayornan di e muchanan cu a yuda engrandece e deporte di baseball na Aruba, y pa asina esunnan cu ta bin tambe, esaki ta un muestra di e confiansa cu RBC Bank lo kier keda forma parti di e partnership aki y asina keda yuda nos hobennan, kitando nan for di caya. Pero no solamente esey, pero yudanan forma como un persona adolescente den nos comunidad. El a gradici Aruba Little League pa duna RBC Bank e oportunidad di forma parti di e partnership aki un biaha mas. Un partnership solido y di confiansa. Aruba tabata exitoso aña pasa caminda cu nan a gana e titulo maximo di Campeonato Latinoamericano.

