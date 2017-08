Pa desaroyo di deporte ta necesario pa inverti

Nos tur sin duda ta ripara cu ta eleccion den porta, pasobra proyecto y promesanan grandi ta wordo duna cu ta bay costa hopi placa, placa, placa. No ta nada nobo pasobra e ehempel di mas grandi ta nos propio Gobiernonan. “Bo ta mira unda bo placa a bay”. Deporte no ta keda atras pasobra, placa, placa, placa tin, nos propio minister di deporte ta confirma esaki cu Lotto. Oposicion tambe ta alerta cu hopi placa tin den Lotto y kier sa unda el a bay. Tin asina hopi placa cu diferente partido y nan candidato pa deporte ya a gast’e caba riba plannan grandi di Centronan Deportivo na diferente localidad. Tin ideanan pa un Stadion di Little League na Dakota, un Compleho Deportivo na Noord, otro na e lugar di e “famoso logro di sloop; Bushiri”. Te hasta nos Minister di Deporte a expresa di duna e tereno aki na Canadian Bank Note pa traha otro Centro Deportivo!! Tur kier bin cu “Bling, Bling” pa demostra unda e placa a bay aki 4 aña. Den 35 aña trahando cu deporte organisa mi por a wak e deporte na Aruba bay for di hopi deporte pa poco deporte y di poco facilidad pa hopi facilidad. E trend ta sigui unda tur ta papia den inverti den cement y gras artificial pero ta lubida cu mester aloca placa pa e.o. esnan cu lo bay haci uzo di e luganan aki, e entrenador, materialnan y gasto di mantenimiento. Ta papia di mas facilidad pero nos no ni por mantene loke nos tin caba. Ademas pakico tira tur e fondo den un paar di Compleho Deportivo costoso, manera ta custumber y no den tur bario, scolnan na unda nos hubentud ta y nos grandinan por beneficia. Papia di programanan cu lo bay encera tur nos bario, scol y traimerdianan. Ban pone placa den maneho, ban papia di drecha tur facilidadnan existente den bario prome, ban percura cu tur scol tin nan facilidad deportivo, ban apoya e clubnan deportivo y aporta pa nan facilidadnan ta optimal, moderno y ekipa. Ban uza nos hendenan cu pa añanan ta voluntario y prepara nan debidamente y ekipa nan pa asina den tur bario y scol nos muchanan ta wordo brinda e oportunidad pa haci deporte. Aki nos grandinan tambe por probecha di movecion den dia y atardi nos hubentud. Facilidadnan grandi ta costa, pero mas cu tur cos, ta costa pa mantene nan. E compromiso cu E Plataforma Nobo cu deporte ta netamente esaki. Na prome luga mantene nos facilidadnan existente y percura cu tur bario y scol tin facilidadnan adecua, material suficiente y e manpower prepara prome cu cuminsa papia di inversionnan grandi den facilidadnan miyonario. Den nos Vision 2017-2021 Hunto Nos POR, nos ta delinea nos maneho transparente den deporte.

• Pa desaroyo di deporte ta necesario pa inverti den facilidad y ekiponan deportivo moderno y mantencion continuo. Mirando cu deporte mester ta accesibel pa tur hende, lo percura tambe pa facilidadnan y guia pa gruponan special (60-plussers y personanan cu impedimento fisico y/of mental).

Download e Vision 17-21 for di nos website asina bo ta bon informa. Dia 22 di September Bo voto deportivo ta e cambio deportivo cu tanto Aruba ta anhela! 11 cu POR t’esun!