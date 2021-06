Pa derecho di privacidad: Partidonan politico no lo ricibi registro di votadonan

Dialuna durante rueda di prensa di Gobierno, Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes a amplia riba entre otro e topico di “kiezersregister”, e registro di votadonan. Pa cual el a informa cu a base di leynan di proteccion di privacidad di e ser humano y den consulta cu diferente instancia, a yega na e conclusion cu no lo comparti e registro aki cu ningun partido politico.

Premier Wever – Croes a splica cu tur aña di eleccion, partidonan politico ta pidi copia di e registro di votadonan. Den ley ta para cu un partido politico tin derecho di pidi y haya dos copia di e registro. Riba e registro tin para nomber, fecha di nacemento, pais di nacemento, adres di e persona y na ki urna e persona ta vota. E areglo aki ta inclui den ley for di basta tempo caba, cu e meta pa asina partidonan politico por controla identidad y por controla ken ta vota na cada urna. Mientrastanto, despues cu e ley a wordo traha, hopi pais a cambia e tipo di areglo aki, sinembargo Aruba so no a cambia su kiesverordening.

Mundialmente a tuma luga hopi desaroyo riba derecho di privacidad como derecho humano (Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), cu ta e tratado Europeo di derechonan humano. Esey ta pone cu locual ta contene den e kiesverordening Artikel 10, lo mester wordo elimina na Aruba tambe, sino nos ta actuando en contra di e tratado.

E tratado ta stipula cu cada ciudadano tin derecho riba privacidad y cu su adres, fecha di nacemento y pais di nacemento no ta informacion cu por cay den man di tercera sin tin mester. Door di duna e kiesregister na un partido politico, e partido politico por haci cu ne kico cu e kier y e informacion di privacidad di e ciudadano por wordo uza pa otro metanan.

Prome Minister a sigui elabora cu teniendo esaki na cuenta durante ultimo dianan ta haciendo evaluacion y a busca consehonan como Minister encarga cu Asuntonan General y esun cu mester tuma un decision riba e tema. A haya conseho di Directie Wetgeving, di Veiligheidsdienst Aruba, di Conseho Supremo Electoral y Censo. Tur e consehonan aki ta riba un liña cu e tratado art. 8 di EVRM, cual ta pone cu no por duna e kiesregister na partidonan politico. Pasobra a mira caba den pasado cu e ora e informacion ta wordo uza pa otro meta.

E meta di e ley no ta pa uza e kiesregister pa partidonan politico por manda carta na un ciudadano of bay cas di ciudadano y insisti pa e vota of haya sa unda el a nace y haya sa ken ta biba cu ken na cua adres. Esakinan ta informacion priva di cada ciudadano y como Gobierno di Aruba, ta para pa privacidad di e ciudadano. A base di esaki a tuma e decision cu no lo duna e kiesregister na ningun partidonan politico.

Mester bisa cu dos partido a pidi e kiesregister, cual ta partido AVP y partido MEP, ambos a wordo nenga. Partico AVP sinembargo a protesta e decision aki mientras cu Partido MEP a mustra comprension.

Pa resumi Premier Wever – Croes a enfatisa cu pa proteha bo privacidad como ciudadano, ta nenga di duna e informacion aki y ta spera di por conta cu sosten y confiansa di pueblo di Aruba cu e decision aki ta na interes di cada ciudadano.

Comments

comments