Pronto ta temporada di vakantie grandi, temporada cu hopi hende ta scohe pa biaha pa exterior pa disfruta di nan dianan di vakantie. Si bo ta pensa di bay biaha den e vakantie grandi aki, ta importante pa bo ta informa di e rekisitonan cu e pais di bo destinacion ta exigi pa bo no haya bo cu sorpresa desagradabel.

Mayoria paisnan pa drenta ta exigi vacuna di COVID, algun pais ta exigi tambe manera por ehempel vacuna di Gele Koorts, Vacuna di Tetanus of pildo di Malaria. Cada exigencia ta mara tambe na un cantidad di dia cu bo mester ricibi e vacuna of pildo prome cu biaha. Cada pais ta diferente y tin nan mes reglanan, p’esey ta sumamente importante pa bo ta informa trempan pa bo por tuma cu antisipacion e vacuna of pildonan nesesario prome cu bo dia di biahe.

Pa mas informacion riba e topico aki, por yama seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico na 5224221/ 5224239/ 5224241 tambe like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba of subi nos website www.dvg.aw pa keda semper bon informa.