Pa aumenta salario minimo, lo mester bin cu’n incentivo

Camara di Comercio ta pronuncia riba e aumento di salario

Despues cu Minister Glenbert Croes a declara di aumenta salario minimo, Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio ta amplia mas ariba e tema.

Camara di Comercio no tin nada contra pa aumenta e salario, pero esaki mester bin cu su estudio si. Tur hende mester biba bon, pero tin cu wak con ta bay haci esaki. Cu cuanto ta haci’e y mester wak y studia e efectonan di un decision asina. Comercio casi no por carga e monolite cu ta e sector publico. Cada rato cu sector publico ta haya algo, e sector priva tin cu carg’e.

Aworaki tin hopi comerciante ta bisa di cu nan lo sera nan portanan. Awo ta tuma decision, y mas hende ta sera nan portanan, con ta bay filtra esey? Ariba esey e combersacion mester bin, ta con ta bay haci’e. Si gobierno kier pa comercio duna algo, comercio tambe mester ricibi algo. Por ehempel si lo por baha low belasting cu 20%, e ora un aumento di salario lo por wordo sosteni y considera, pasobra lo haya un solucion unda lo a habri un espacio pa duna empleadonan un ingreso adicional

Gobierno tambe lo mester zorg den e sentido aki pa comerciante lo cumpli si tin un acuerdo estableci unda e lo ta responsabel pa duna beneficionan na trahado, pero un gasto extra riba comercio e no ta sostenibel awor aki, esaki Sr. Ernst Mohamed di Camara di Comercio, a splica.

Otro punto cu a bin dilanti lo ta den caso cu comerciante lo duna algun bonus of incentivo economico pa trahado,unda ya cu aumento minimo di salario esaki no lo bira atractivo mas pa e trahado reforsa su mesun trabou y logra un meta y placa extra, pasobra den e aumento lo por cera e placa y cada 6 luna lo bay bin cu aumento, anto e ora comerciante tampoco lo bay tin mas mayor incentivo pa cu trahado.

Mester pensa ariba tur e consecuencianan aki , kico e kiermen pa e negoshi. Camara di Comercio ta willing di sinta cu e minister na mesa pa wak pa toch logra algo pa e empleadonan.

Ta asina tambe cu Minister a bisa di ta contento cu Camara di Comercio a lanta for di soño. E ta contento di a start e combersacion aki, y cu e salario no ta yega, unda cu por cierto, problemanan social tambe lo ta hunga un rol den tur esaki unda cu no tin pa bay cumpra cas of eleva e calidad di bida.

Presidente di Camara di Comercio a referi aña pasa den reunion en berdad si a wordo palabra di e tema aki di aumento salarial cu miembronan di MEP pero unda cu un alivio lo mester a bin prome pa comerciantenan por wanta un aumento di salario minimo aki stipula pa gobierno.

Pago di servicionan ta hunga un rol tambe, caminda cu gobierno a priminti di baha e gastonan di awa, coriente cu gasolin pae comunidad, caminda cu e comerciante naturalmente tambe lo bay gosa di e beneficio aki y keto bay lo bay ta den capacidad tambe pa considera e aumento di salario minimo.

Ta bon pa baha prijs di awa y coriente, pa asina alivia e gastonan un poco pa e comunidad.

Tur cos ta bin den bahamento di gasto, si ta pusha algo pa un otro, zorg pa cas ta na ordo. Nan tin gastonan halto y si baha utilidad, ya caba por wak kico ta kico. Proem cu pone ariba otro hende, mester wak si otro hende pro carg’e.

Inflacion den mercado tambe lo mester tuma den consideracion caminda cu si comerciante ta sinti’e afixia cu su gastonan, unda cu lo tin dos opcion, cu nan lo por cera nan porta y sali di e mercado of bay subi e prijsnan dobel di lo cual e salario a wordo hisa y asina ta keda bay keda mustra e consecuencianan door di mal maneho di comercio, esaki ta loke Presidente di Camara di Comercio, Sr. Ernst Mohamed a puntualisa. Pa haci esaki, e poder di compra mester ta valido.

Pa ehempel lo por aprecia e caso di Venezuela unda cu salario lo a yega di subi 6 biaha den un par di aña causando e hiper inflacion mas grandi rond di mundo.

Pa ultimo Presidente di Camara di Comercio a agrega cu awor aki na Aruba 100 florin no tin e mesun balo cu tabata tin den pasado, siendo Gobierno su funcion lo mester ta mantene e balor di e florin y nos moneda mester t’ey pasobra cu inflacion lo ta hopi sensitivo unda cu comerciante prome cos cu ta bay haci lo ta hisa e prijs. Lo mester negocia y planea prudentemente con gobierno lo trece e ekilibrio den economia.

Si e circulacion di placa ta slow, esey kiermen cu hendenan no ta cumprando, inversionistanan no ta beizg ta invertiendo. Lo mester planea prudentemente, kico por wordo haci pa influencia e circulacion di placa y zorg pa tur hende por uza un 100 florin, mescos cu algun aña pasa.

