Pa Aruba tin cuatro persona di China yegando nos isla bek lo keda controla

Diadomingo atardi conferencia di prensa extraordinario a keda yama pa departamenro di Calamidad unda minister di salubridad sr Dangui Oduber y minister di husticia sr Andin Bikker tabata presente hunto cu representante di departamento di Calamidad y Salubridad.

Pasaheronan ta keda controla for di schiphol hulanda prome cu a sali bin Aruba. Manera e avion yega Aruba personal di DVG ta subi e avion pa controla e cuatro personanan y lo keda dos siman den cuarentena. E cuatro personanan no tin e sintoma, pasobra nan no a sali for di e area unda e contaminacion a cuminsa. E proceso den e avion ta cu esunnan cu ta sinta rond di e pasaberonan, lo keda informa door di DVG cu si den dos siman nan bira malo pa contact DVG y asina tuma e pasonan. E situacion ta un structura cu WHO, con pa actua cu personanan cu a sali for di China.

