Pa Aruba Bank bienestar di su empleadonan y comunidad ta na prome lugar

Na Aruba Bank, nos ta haci tur locual ta na nos alcanse pa sigura e bienestar di nos clientenan y nos empleadonan. Nos a tuma diferente pasonan den consideracion manera: haci nos sucursalnan mas frecuente limpi como tambe desinfecta tur area den nos sucursalnan cu ta wordo bishita mas frecuentemente.

Nos ta encurasha prevencion di contaco fisico, manera “handshake” entre cliente y empleadonan pa seguridad di tur dos partido. Nos ta monitor anuncio y sigui instrucion di DVG di serca y a implementa e mihor practicanan di Pan American Health Organization (PAHO/WHO). Esaki ta inclui e promocion di laba man y practicanan di hygiene pa nos clientenan y empleadonan.

Durante luna di september, nos a lanza un campaña di conscientisacion. Ademas nos a introduci medidanan adicional di precaucion na momento di bishita sucursalnan. Na entrada, tur cliente mester haci uzo di nos hand sanitizer dispenser pa haci man limpi. Manera cu drenta un di nos sucursalnan, e temperatura di cliente lo ser midi. Si esaki ta surpasa e maximo, cliente no por wordo atendi y lo ser pidi pa bandona e sitio. Den nos sucursalnan, cliente por mira caminda cu tin stickers poni unda tur por y mag sinta durante un bishita. Tambe nos a introduci instrucion caminda un cliente of empleado por sigui pa haci man limpi una bez cu ta paden di nos sucursal. Tur persona manera nan drenta nos sucursal mester tin un tapaboca bisti y mester keda cu esaki bisti te ora cu e persona bandona e sitio.

Nos ta curasha tur nos clientenan pa haci mas uzo di nos servicio bancarionan online. Di e manera aki ta preveni cu mester bishita banco y evita pa por tin e posibilidad di contagio entre clientenan y empleadonan. Tambe por haci uzo di nos Self Service Area na Camacuri y San Nicolas pa tur bo asuntonan bancario, Deposit on the go y Banking by appointment durante e crisis di Covid-19.

Pa informacion of asistencia por fabor yama nos Contact Center na 527-7777 of bishita nos na arubabank.com/corona-news pa tur anuncio.

